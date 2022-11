Meloni retirará la Renta Básica italiana a los que rechacen una oferta laboral

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha presentado los Presupuestos de 2023, los primeros de su Gobierno, que incluyen reducciones en la cuña fiscal, aumentos en las pensiones y ayudas por el alto precio de la energía. Según Meloni, estas cuentas se han afrontado "como un presupuesto familiar cuando no hay recursos".

Además, el Gobierno de Meloni mantendrá finalmente la Renta Básica italiana denominada Renta de Ciudadanía, pero con condiciones. Este subsidio fue aprobado la pasada legislatura por el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y consiste en una ayuda económica destinada a personas en riesgo de exclusión.

Ahora, el equipo de Meloni, pese a lo prometido en campaña electoral, no eliminará totalmente esta ayuda. Se mantendrá para quienes, por su situación, no puedan acceder al mercado laboral y se encuentren en estado de vulnerabilidad.

Sin embargo, y a la espera de que se conozcan todos los detalles definitivos del nuevo subsidio, es previsible que quien rechace una oferta de empleo "razonable" se quede sin el mismo. Y ya desde 2023, los llamados "empleables" solo podrán mantener el subsidio hasta 8 meses más siempre y cuando participen en un curso de capacitación o reciclaje.

"La renta básica para las personas que no pueden trabajar no se verá afectada. Si, en cambio, una persona puede trabajar y se niega a hacerlo, no puede mantener la renta básica", ha explicado Meloni.

Otras medidas de Meloni

El Gobierno italiano viene implantando diferentes medidas económicas desde su llegada al poder con el objetivo de frenar la mala situación económica. A principios de noviembre supimos de la modificación de la tributación de los autónomos por la implementación de un impuesto plano (flat tax) del 15% sobre ingresos. A ello se sumó la limitación de los pagos en efectivo, la reducción de las multas y la liquidación de deudas tributarias.

Meloni destacó, en rueda de prensa, que se han elaborado unos Presupuestos "valientes" y "coherentes" en tan sólo un mes, pero la oposición ya ha anunciado una manifestación en contra por considerarlos "improvisados, injustos e inadecuados frente al riesgo de recesión y aumento de la inflación", según Enrico Letta, secretario del Partido Demócrata (PD).

La primera ministra explicó que la medida más onerosa y a la que se destinarán 4.200 millones de euros será la reducción de la cuña fiscal -la diferencia entre el salario que paga un empleador y lo que un trabajador se lleva a casa- y el beneficio se destinará a los trabajadores. La rebaja será del 2% para rentas hasta 35.000 euros y del 3% para las rentas hasta 20.000 euros.

Los Presupuestos incluyen un aumento del impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas del 25% actual al 35% hasta julio de 2023, pero no sobre el volumen de negocio sino sobre "el beneficio neto, "y con lo que se espera recuperar alrededor de 2.500 millones más", explicó Meloni.

Otro capítulo, para el que se necesitarán 1.500 millones, se refiere a medidas para la familia con un aumento del 50% de la ayuda para cada hijo durante su primer año de vida, y otro también del 50% destinado a familias numerosas. Además anunció que el IVA baja del 10% al 5% para todos los productos para la primera infancia y de higiene femenina. También se ampliará un mes el permiso a las madres que pasará de ser retribuido del 30% al 80%. Confirmó que no se recortará el IVA del pan y la leche, como se había previsto en un primer momento, pero se usarán 500 millones para bajar el precio de una serie de bienes de primera necesidad para las familias necesitadas.

Sobre la anunciada reforma de las pensiones, también anunció una revalorización de las pensiones, del 35 % para las más altas y del 120% para las mínimas y se bonificará con un 10% a quienes permanezcan en el trabajo llegada la hora de la jubilación.