El PSOE diseña nuevos PER en vísperas de las elecciones regionales y locales

Llegan las elecciones. Y llega el anuncio de regalos económicos para los colectivos de voto. Es todo un clásico que el PSOE, además, ha llevado al grado de maestría y doctorado –y este de los reales, no de los fakes que le gustan a Pedro Sánchez–. El PSOE impulsa ya nuevos PER. Y es que, entre golpe y golpe ecologista al campo por parte de este Gobierno, los socialistas han debido pensar que, a lo mejor, con unas promesas de regalos económicos, puede convencer a los agricultores de su capacidad de gestión del mundo rural.

El texto defendiendo los nuevos PER ha sido ya registrado en el Congreso. Y allí se reconoce que "en los últimos años, el mundo rural andaluz y extremeño está sufriendo una serie de cambios importantes que están afectando de una u otra manera al campo de Andalucía y Extremadura". No dice, eso sí, que la mayoría de esos cambios han sido regulados por el PSOE y Podemos.

"La mecanización cada vez más utilizada en amplios sectores agrarios como el del olivar, que tiene un peso específico en el sector agrario andaluz y extremeño, está cambiando la realidad sociolaboral del sector primario. Cada vez son menos jornadas la que produce el sector debido fundamentalmente al cambio en los procesos y sistemas de producción. Para todos los jornaleros la situación es injustamente complicada, pero afecta de forma mucho más dramática a la mujer andaluza y extremeña, y a las personas mayores, con más dificultad para cumplir los requisitos para el acceso a la protección", afirman el PSOE en su texto.

Subsidio Agrario y Renta Agraria

Los socialistas recuerdan la existencia de "un nivel asistencial, que contempla dos tipos de prestaciones: Subsidio Agrario, regulado por el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, vigente desde el 1 de enero de 1997" y "Renta Agraria, regulada por el Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, vigente desde el 13 de abril de 2003".

Y el texto del partido de Pedro Sánchez explica que "según el artículo 2 del Real Decreto 5/1997, serán beneficiarias del subsidio agrario las personas desempleadas que, careciendo de rentas –en los términos que determina su articulo 3–, tengan su domicilio en Andalucía o Extremadura y se encuentren afiliadas en el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social como trabajador por cuenta ajena, en situación de alta o asimilado a ella, y acrediten un número mínimo de 35 jornadas en los doce meses naturales inmediatamente anteriores a la situación de desempleo, siempre que no tengan la edad mínima para tener derecho a pensión contributiva de jubilación, salvo que no tuviera acreditado el período de cotización requerido para ello".

Todo ello supone que "en consecuencia, en la protección por desempleo de nivel asistencial conviven dos sistemas aparentemente idénticos, pero que esconden algunas diferencias importantes". Fundamentalmente en cuanto a la exigencia del número de jornadas pues, aunque el número mínimo para tener derecho a ambos subsidios es el mismo –35 jornadas reales cotizadas en los doce meses naturales inmediatamente anteriores a la situación de desempleo, aunque el Gobierno ya las ha rebajado recientemente a 20 jornadas– el origen de esas jornadas difiere entre el Subsidio Agrario y la Renta Agraria.

Lo cierto es que en el Subsidio Agrario, las personas mayores de 35 años o menores con responsabilidades familiares pueden completar las jornadas reales agrarias con las realizadas en el PFEA: Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), más conocido como Plan de Empleo Rural (PER).

Esta diferencia en el tratamiento de las jornadas es muy significativa ya que muchas personas beneficiarias reclaman esas peonadas del PFEA o PER para completar las jornadas mínimas, cuestión que en el caso de la Renta Agraria no se les permite. Además, las personas beneficiarias de la Renta Agraria tienen prioridad sobre aquellas que están en el Subsidio Agrario para poder participar en los trabajos del programa PFEA, aun cuando esas jornadas no le sirvan para solicitar la Renta Agraria.

Ampliación del PER

Por todo ello, los socialistas consideran que "se hace necesario analizado el sistema de protección de las personas trabajadoras eventuales del sector agrario determinar la necesidad de refundir los dos subsidios, el Subsidio Agrario y la Renta Agraria, en uno sólo para que todas las personas desempleadas tuvieran los mismos derechos y el mismo nivel de protección, manteniendo los beneficios para el colectivo de mayores de 52 años". Es decir, ampliar para el resto las ayudas.

Y, añaden en el PSOE, "en la misma Iínea se ha de abordar la necesidad de hacer un estudio en profundidad para que el sistema de protección se adecúe a la realidad del campo", porque "hay que tener en cuenta que desde el año 2003 se está produciendo una disminución de los trabajadores del sector agrario y para que, además, tenga en cuenta a la mujer trabajadora del campo, dadas sus mayores dificultades para reunir el requisito de las jornadas, habida cuenta de la creciente mecanización del campo". Es decir, de nuevo, ampliar el PER.

Y, por todo ello, el PSOE reclama abiertamente "impulsar las medidas legales precisas para mejorar el sistema de protección por desempleo mediante una reordenación y simplificación que refuerce la protección de las personas desempleadas que to necesiten y que incluyan simplificación de los subsidios agrarios y la renta agraria para las personas trabajadoras en las Comunidades Autónomas deAndalucía y Extremadura".