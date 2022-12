Ucrania avanza. Rusia retrocede. El envío internacional de armas a Zelenski hace un daño decisivo a Putin. Y en ese contexto y momento, Pedro Sánchez permite que España dispare la compra de gas a Rusia hasta el punto de que prácticamente lo iguala a las ventas mensuales que realizan Argelia y EEUU con destino a España.

Los últimos datos oficiales del gestor técnico del gas en España tienen muy difícil explicación para Sánchez. O muy fácil para la oposición. Tres países se han convertido en los grandes proveedores de gas natural. Y los tres se encuentran en un puño y prácticamente igualados en volumen de ventas. El primero es Estados Unidos, con 7.157 GWh. El segundo es Argelia, muy cerca de EEUU, con 6.393 GWh. Y el tercero y difícilmente justificable, Rusia, con un volumen de ventas muy cercanos a cualquiera de los otros dos: 5.953 GWh.

En plena recuperación de Ucrania tras el ataque de Rusia. En plenas dificultades de Putin. En plena retirada de parte de los territorios invadidos por parte del ejército ruso.

Solamente hay otro proveedor que se acerca a estos tres: Nigeria, pero a una distancia considerable. Ha vendido a España 4.743 GWh de gas natural en noviembre.

Y el resto de proveedores se encuentran a una distancia más que notable, como prueban los registros oficiales de ventas a los que ha accedido Libertad Digital.

Y ello, pese a que Pedro Sánchez no deja de alardear de su supuesto apoyo a Ucrania. Y justo cuando, además, Rusia acaba de oficializar el abandono de parte de la región ucraniana de Jersón. De hecho, esa retirada comenzó a mediados de octubre y fue el momento en el que el general encargado de evitar el desastre ruso en Ucrania, Serguéi Vladímirovich Surovikin, nombrado para este cargo tras el colapso ruso en Jarkov y el inicio de los problemas en Jersón, accedió al cargo. Nada más llegar ordenó el traslado de efectivos militares y de muchos ciudadanos de una orilla a otra del río Dniéper. Él mismo no dudó en decir que el Jersón al oeste del río era indefendible.

Y es ahí cuando Sánchez ha decidido terminar de convertir a España en dependiente plena del gas ruso. Cuando nunca en la historia previa a Sánchez había sido así.

Y es más, los indicadores de ayuda a Ucrania prueban un mismo sesgo en el envío de material español al país de Zelenski. La cuantificación de esa ayuda, que unas veces es anunciada por los países o instituciones que la envían y, en otras, por los propios ucranianos, está siendo monitorizada por el Ukraine Support Tracker, un observatorio creado por el Kiel Institute for the World Economy, un think tank o centro de análisis de origen alemán y que está considerado como uno de los 50 más influyentes del mundo. Y ahí se puede comprobar como España permanece como uno de los países que menos ayuda militar está proporcionando al Gobierno de Kiev.

Exactamente, tras actualizar los datos que se han ido haciendo públicos hasta el pasado 20 de noviembre, figura en la decimosexta posición, la misma que tenía en la actualización de principios de octubre y dos por debajo de la que tenía en la actualización de agosto. Un puesto muy alejado de su capacidad real por economía y población.