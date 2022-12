Sánchez excluye a comerciantes y autoescuelas de las ayudas al combustible: "Hará que suban los precios"

El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó ayer martes un nuevo paquete anticrisis. Entre sus medidas, ha destacado la rebaja parcial del IVA a los alimentos, que excluye al pescado, la carne o los yogures, así como la introducción de un cheque al mas puro estilo argentino para ayudar a las familias a llenar la cesta de la compra, o la intervencionista limitación de los alquileres.

El paquete de medidas llega tarde y mal, dos años después de que la inflación de haya disparado, y de que Hacienda haya tenido el tiempo suficiente para lucrarse con ella. Pero, además, el Gobierno ha aprovechado para retirar algunas de las ayudas estaban en vigor. Este es el caso, por ejemplo, de la subvención del 30% al transporte público, que ahora solo se aplicará si las comunidades autónomas se comprometen a suplementarla con un 20% de rebaja adicional. Pero lo que más ha destacado ha sido la eliminación generalizada de la bonificación sobre los combustibles.

Ayudas a los carburantes

A partir del 1 de enero, el público general dejará de tener acceso al descuento de de 20 céntimos por litro en sus repostajes, y únicamente se mantendrán ayudas para sectores muy específicos. Así, se habilitarán ayudas para los agricultores, con una bonificación de hasta 20 céntimos por litro mediante la devolución del impuesto especial de hidrocarburos, y con un coste total para el Estado de 240 millones de euros.

Asimismo, para los pescadores se concederán 120 millones en ayudas directas para ayudarles a afrontar el precio de los carburantes.

Por su parte, los transportistas, incluidos camiones, taxis y autobuses, accederán a una subvención de 20 céntimos por litro durante el primer trimestre del año, que pasará a ser de 10 céntimos en el segundo trimestre. El coste total será de 107 millones de euros para el erario durante la primera mitad del año.

Sin embargo, la ayuda al transporte tiene límites. El decreto ley publicado hoy miércoles en BOE que cifra en 2.700 euros la ayuda máxima por camión de más de 7,5 toneladas y gasóleo, de 1.500 euros por autobús, 450 euros por ambulancia y de 300 euros para los taxis.

Este conjunto de medidas suponen un desembolso mucho menor que el que el Estado venía manteniendo con las ayudas que incluían a los particulares, ya que la bonificación ha supuesto un coste de más de 4.000 millones desde abril.

Los sectores excluidos

Además, las ayudas al combustible aprobadas para el 2023 dejan fuera a gran parte de los sectores productivos del país que también requieren de desplazarse con vehículos para desarrollar su actividad. Miles de autónomos, pymes y empresas verán aumentados sus costes, con el consecuente aumento de los precios y la ya elevada inflación.

Es el caso de los agentes comerciales, que han criticado la decisión del Gobierno de retirar la bonificación. Concretamente, el Consejo General de Agentes Comerciales de España (CGAC), ha recalcado que la decisión afectará directamente al colectivo, ya que usa el vehículo como "herramienta de trabajo cada día". Manuel Maestre, su presidente, señala que la retirada de esta bonificación "deja fuera a más de 20.000 agentes comerciales que usan el vehículo" para desempeñar su trabajo. Maestre asegura que el colectivo "no se va a detener", y avanza que seguirán reclamando al Gobierno "compensaciones y ayudas directas por el alto precio de los carburantes".

Otro de los sectores más afectados es el de las autoescuelas, cuya actividad depende enormemente de los costes de mover sus vehículos de prácticas. En este sentido, la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha advertido de que la exclusión del sector de las ayudas comportará una subida de sus tarifas.

CNAE ha advertido sobre las "graves consecuencias de la exclusión", ya que considera que "hará que suban los precios y repercutirá negativamente en la expedición de permisos de conducir, lo que tendrá consecuencias en la venta de vehículos, la actividad de los talleres de reparación, etcétera".

La confederación considera que la necesidad de combustible de las autoescuelas "es innegable" y que el hecho de no ser miembro del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) no es motivo suficiente "para marginarlas". Además, se muestran sorprendidas por el hecho de que, en todas las reuniones mantenidas, el Gobierno había trasladado al sector que su reclamación "era lógica y justa" y les había mostrado "su apoyo total". El sector no entiende la traición de Sánchez y pide al Ejecutivo que dé explicaciones.