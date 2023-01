La tabla de la vergüenza: la economía española, a la cola de Europa desde que gobierna Sánchez

Entre los años 2019 y 2024, el PIB español apenas habrá aumentado un 0,7%. Se trata de la cifra más baja de la OCDE y de la constatación del prolongado estancamiento que aqueja a nuestro país. Así lo estima en su último informe el Instituto de Estudios Económicos, que toma como referencia los datos de crecimiento definitivos del trienio 2019-2021 y los combina con el crecimiento estimado por el Banco Central Europeo para 2022-2024.

En la siguiente tabla, el servicio de estudios del portal Idealista sintetiza los resultados del cálculo esbozado por el IEE. Como puede verse, nuestro país está en la posición de farolillo rojo y se confirma como la economía desarrollada con peor desempeño en todo el periodo 2019-2024. Nos quedamos muy lejos del promedio de la UE-27, cifrado en el 4,6%.

Estos datos resultan de lo más preocupantes. Nuestro vecino Portugal cerrará 2019-2024 con un avance del 6%. A Francia le va peor, pero su aumento del 3% es más de cuatro veces mayor que la subida planteada para nuestro país. Algo similar pasa con Italia, cuyo 2,2% resulta decepcionante… pero más que triplica el dato registrado por España.

Grecia lo hace mejor y su PIB sube un 7,7% durante el periodo observado, mientras que otras economías del Mediterráneo como Malta y Chipre elevan su producción un 14% y un 10,8%, respectivamente. Y, por descontado, estamos a años luz de los números que cosecha Irlanda, cuyo avance sería del 38,5%.

Parece claro, pues, que Libre Mercado no se equivocó cuando alertó de que España no recuperaría el PIB de 2019 hasta bien entrado 2023. De hecho, el último informe del Fondo Monetario Internacional admite que la normalización podría retrasarse hasta comienzos del 2024. Y, no lo olvidemos, todo esto ocurre mientras el paro "efectivo" sube de forma sistemática, por mucho que las cifras oficiales maquillen su aumento.