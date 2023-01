Sánchez aumentará la deuda pública en medio millón de euros en lo que tarda usted en leer este artículo

El presidente Sánchez será recordado por el terrible endeudamiento al que está condenando a la economía española, con su política terriblemente expansiva por el lado del gasto, que hace que ni con el incremento excepcional de la recaudación derivado de la inflación pueda cesar el endeudamiento público.

Un mes más lo recordamos aquí: la deuda es uno de los grandes problemas de nuestra economía y es uno de los efectos más negativos que está provocando la política económica de Sánchez, que está endeudando a la economía española de manera peligrosa.

Así, en noviembre, la deuda aumenta en 8.384 millones de euros y supera de nuevo los 1,5 billones de euros, hasta situarse en 1,505 billones de euros, con casi 350.000 millones de euros de incremento desde que gobierna Sánchez (348.201 millones), según las notas iniciales de deuda de las AAPP emitidas por el Banco de España con carácter mensual.

De esta forma, la deuda sigue incrementándose en más de 200 millones de euros al día (211,80 millones) -casi 1.500 millones a la semana, 6.000 millones al mes- desde que llegó al Gobierno el actual presidente.

O visto de otra manera: cada minuto, el Gobierno aumenta la deuda en casi 150.000 euros. Sólo en el tiempo de lectura de este artículo se habrá incrementado la deuda en más de medio millón de euros.

Fuente: elaboración propia a partir de las notas mensuales iniciales de deuda de las AAPP publicadas por el Banco de España

Este endeudamiento se agravará, pues los PGE para 2023 vuelven a sustentarse sobre unos ingresos coyunturales, derivados de la inflación, con mayor crecimiento de gasto, que incrementará el gasto estructural y el déficit estructural.

De esa manera, el déficit estructural español se situará en 2023 cerca de cinco puntos porcentuales sobre el PIB, elemento que señala un grave desequilibrio de la economía española. Déficit estructural que es la gran preocupación de la Comisión Europea. Eso empujará el déficit español al alza, con el incremento del mismo que se prevé en 2023 y años siguientes, tal como estiman todas las instituciones.

Sánchez no rectifica, pues la disminución de la deuda que algún mes se produce -que no es el caso de noviembre- no es real, sino por efecto estadístico del distinto decalaje entre amortizaciones y nueva financiación.

La tendencia, así, sigue siendo alcista -y así seguirá mientras siga habiendo déficit, pues la deuda no es más que el sumatorio de los distintos saldos presupuestarios de cada ejercicio- con la aportación de inestabilidad a la economía que ello supone, y para este año, 2022, se prevé un déficit del entorno del 5%.

La deuda con esos 1,5 billones de euros, supone el 115,63% del PIB español sobre la estimación de crecimiento de PIB nominal del Gobierno a partir del dato de previsto para 2022 en el plan presupuestario (1,302 billones de euros), así como su previsión de déficit en 2022 que aparece en dicho plan (sigue siendo el 5%).

Aunque es obvio que el efecto del denominador derivado del crecimiento del PIB mitigará el cociente, como vemos al utilizar el dato de previsión del año (1,302 billones de euros), sigue siendo muy elevado porcentualmente y, lo que es más preocupante, creciente en valores absolutos.

Este grave problema puede poner en peligro a la economía española, tanto por su capacidad para financiarla si el BCE deja de comprar deuda, como por la repercusión de sus intereses en el presupuesto, que mermará recursos para servicios esenciales y que, a su vez, incrementará el gasto. Esto es especialmente grave en estos momentos de subidas de tipos de interés, que afectarán negativamente a los gastos financieros del sector público, tal y como señalan diversas instituciones, como la AIReF y FUNCAS, por ejemplo. Toda la deuda que vaya refinanciándose lo hará de manera más cara, que drenará recursos para otras actuaciones. Por cada punto porcentual de aumento de tipos y por cada 100 millones de nueva deuda o deuda refinanciada con ese incremento, el aumento del coste será de un millón de euros. ¿Qué sucederá en el medio y largo plazo, cuando haya que refinanciar más cara toda la cartera de los 1,5 billones de euros? Esa cifra se elevaría hasta más de 15.000 millones de sobrecoste por cada punto porcentual de incremento, algo completamente insostenible.

Esto se vio claramente cuando el BCE anunció que finalizaba sus compras de deuda: la prima de riesgo de España se disparó por el sobreendeudamiento de Sánchez, que obligó al BCE a anunciar un mecanismo para mitigar el incremento de dicha prima de riesgo. En cuatro días entre un anuncio y otro, la prima de riesgo española subió alrededor de un 25%. Es decir, Sánchez sigue comprometiendo a la economía española y con el efecto que tiene, por ser la cuarta economía de la zona euro, a la eurozona.

Hay que rectificar completamente la política económica: hay que acabar con el gasto desmedido, hay que equilibrar el presupuesto y hay que comenzar a poder alcanzar años de superávit para reducir en valores absolutos, no sólo porcentuales sobre el PIB, el endeudamiento. Si no se hace, podremos tener un grave problema.