Monika Hohlmeier, la alemana que quiere comprobar con sus "propios ojos" si España "utiliza bien" los fondos Europeos

La agenda de los tres días que va a pasar en Madrid la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier, ya es oficial. Ayer viernes, el Parlamento confirmó los encuentros que va a tener la alemana con los pesos pesados del ala económica del Gobierno, con algunos consejeros económicos regionales y con representantes de patronales y sindicatos del país.

Nacida en baviera, la europarlamentaria comenzará el próximo lunes su escrutinio sobre el uso que está haciendo España de los fondos europeos. Fuentes parlamentarias aseguran a este medio que "es una persona muy exigente y precisa, pero a la vez justa y afable. Pide a los demás lo que ella misma se exige". Hohlmeier es miembro del Partido Popular Europeo y vendrá acompañada de un séquito de nueve europarlamentarios, de los cuales, cuatro tendrán participación activa en la misión: el portugués Jose Manuel Fernandes (PP), las española Isabel García (socialista), la italiana Caterina Chinnici (socialista) y el español Jorge Buxadé (Vox). Además, como acompañantes ejercerán Isabel Benjumea (PP), Eider Gardiazábal (PSOE), Eva Poptcheva, Susana Solís (las dos de Ciudadanos) y Ernest Urtasun (Cataluña en Comú). Todos ellos forman la delegación de hombres de negro de Hohlmeier.

"Con nuestros propios ojos"

"Como representantes de la autoridad de control presupuestario de la UE, queremos ver con nuestros propios ojos lo que se está haciendo a nivel nacional para proteger los intereses financieros de la UE con este nuevo instrumento" ha explicado Hohlmeier antes de la visita.

La suspicaz alemana ya ha fijado tres aspectos a los que dará prioridad en la visita. "Queremos información sobre los sistemas existentes para el seguimiento y control del mecanismo, con especial atención a la auditoría, la prevención del fraude, la detección y la cooperación con las instituciones de la UE" señala.

Hohlmeier se muestra preocupada por la "falta de transparencia" en el uso que están haciendo los estados del dinero europeo. "En nuestro próximo informe de aprobación de la gestión presupuestaria de 2021, ya hacemos constar nuestras preocupaciones sobre la ausencia de metodología, la falta de transparencia y otras dificultades para que la UE verifique el uso de los fondos. Estos aspectos pueden dejar a los gobiernos de la UE con mucha libertad y no garantizan que todos los fondos se utilizan bien en todos los Estados miembros", critica.

Aunque en estas declaraciones la alemana no menciona específicamente a España, en otras ocasiones, Hohlmeier no ha dudado en cargar contra la gestión del Ejecutivo de PSOE y Podemos. De hecho, en una reciente entrevista con ABC, llegó a denunciar que el Gobierno de Sánchez "no nos dice dónde están los fondos de recuperación". España es el primer país al que llegará la misión.

Empieza con Calviño con mal pie

Como ya adelantó este periódico, la alemana pasará examen a Nadia Calviño, María Jesús Montero y José Luis Escrivá. Precisamente, la misión no ha empezado en buenos términos con Nadia Calviño, a la que Hohlmeier echaba en cara esta semana por carta llevar a cabo filtraciones a la prensa sobre la misión.

La europarlamentaria reprochaba también a Calviño que no hubiera programado una reunión con la ex directora general del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Rocío Frutos Ibor. En la misiva, también advertía a la ministra económica de que estaba "deseando" hablar con las CCAA "sobre la forma en que han sido involucradas en el establecimiento del plan nacional de recuperación", precisamente, una de las mayores críticas de los gobiernos populares regionales.

De hecho, será el lunes cuando los eurodiputados se reúnan con los consejeros económicos autonómicos de Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Andalucía y Aragón. También se entrevistarán con representantes de la patronal y los sindicatos, y "de la industria digital y consultoría". A propuesta del Gobierno de Sánchez, efectuarán, además, una visita a un proyecto financiado con el Plan Nacional de Recuperación, el Centro Nacional de Neurotecnología.

Mientras tanto, la Comisión Europea dio ayer el visto bueno al pago a España del tercer tramo del plan de Recuperación, dotado con 6.000 millones de euros. Lo cierto es que a ningún país se le ha paralizado la recepción de fondos desde el estallido de la pandemia (y es difícil que esto suceda conociendo la manga ancha de Bruselas en sus exigencias). Sin embargo, cabría esperar que el tour de Hohlmeier se salde con una buena reprimenda a España, lo que supondría un importante golpe a la imagen exterior de la que tanto presume el Gobierno.