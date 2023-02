Máxima tensión por la visita de los 'hombres de negro' a Madrid tras la incendiaria carta de Hohlmeier a Calviño

Faltan cuatro días para que la europarlamentaria alemana Monika Hohlmeier y su séquito de hombres de negro lleguen a España. El objetivo de esta visita, que se prolongará desde el lunes al miércoles, será evaluar el uso que está haciendo nuestro país de los fondos europeos. Hohlmeier es la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo.

¿Y por qué España es el primer país en el que los técnicos europeos van a aterrizar? Se preguntarán. La razón es que el Gobierno de Pedro Sánchez tenía tanta prisa por ingresar el dinero europeo tras el estallido de la pandemia, que España fue el primer país de la UE en hacer una petición formal. Y con el desembolso de 10.000 millones, Bruselas convirtió a España en el primer receptor de Europa.

Un tour y un rapapolvo

Fuentes parlamentarias explican a Libre Mercado que las siguientes visitas de la misión de la alemana serán a Hungría y Francia por orden de concesión. Mientras, se irán elaborando los informes de evaluación pertinentes, aunque no tienen fecha de publicación. El próximo miércoles, Hohlmeier ofrecerá una rueda de prensa para informar de sus impresiones.

Hay que recordar que el dinero contante y sonante europeo empezó a llegar a los países beneficiarios por tramos en 2021. Cada receptor tuvo que presentar previamente planes de reformas de calado a la Comisión Europea que fueran en la línea de las recomendaciones sistemáticas de Bruselas en materia laboral, de pensiones o de equilibrio presupuestario.

Hasta ahora, a ningún país se le ha paralizado la recepción de fondos (y es difícil que esto suceda conociendo la manga ancha de Bruselas en sus exigencias). Sin embargo, cabría esperar que el tour de Hohlmeier se salde con un buen rapapolvo a España, lo que supondría un importante golpe a la imagen exterior de la que tanto presume el Gobierno.

Severa carta de Holhmeier a Calviño

De hecho, la visita de la europarlamentaria alemana ya va a empezar con mal pie. Este periódico ha tenido acceso a una carta que Monika Hohlmeier escribió ayer miércoles a la vicepresidenta primera y ministra económica, Nadia Calviño, en la que le echaba en cara filtraciones a la prensa.

"Muchas gracias por su carta del 13 de febrero de 2023 sobre la próxima misión de la Comisión de Control Presupuestario a Madrid (...) fue sorprendente que la carta se compartiera con la prensa poco tiempo después de haberla recibido", afea la alemana. Hohlmeier también reprocha a Calviño que no haya trabajado para programar una reunión con la ex directora general del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Rocío Frutos Ibor, que fue nombrada en 2021 y dejó su cargo en 2022 en plena en plena polémica por la gestión de los fondos de Sánchez

"Permítanme recordar que el objetivo de la misión es evaluar la implementación del Programa Nacional de Recuperación y Resiliencia de España, incluidos los hitos y objetivos y, en particular, la gestión, auditoría y control. Para ello, hemos programado reuniones con usted y otros interlocutores que tienen una visión profunda de la implementación del plan de recuperación español. Lamentablemente, aún no se ha materializado una solicitud de reunión con la exdirectora general a cargo en 2021. Agradecería mucho su apoyo para facilitar esta reunión", señala Hohlemeier.

Esta no es la primera vez que la alemana carga contra la gestión del Ejecutivo de PSOE y Podemos. En una reciente entrevista con ABC, no dudó en denunciar que el Gobierno de Sánchez "no nos dice dónde están los fondos de recuperación".

Desinformación entre los interlocutores

Aunque desde el Parlamento Europeo se han negado a informar de la agenda de Hohlemeier en Madrid hasta mañana a primera hora, cuando facilitarán a la prensa el planning, fuentes gubernamentales han confirmado que la alemana tiene previsto reunirse con los pesos pesados del ala económica del Ejecutivo. Así, Nadia Calviño, María Jesús Montero y José Luis Escrivá se someterán al escrutinio de los hombres de enero europeos.

"Las reuniones permitirán a los participantes en la misión (...) plantear todas las preguntas que puedan tener y sacar conclusiones independientes de las respuestas dadas y la información proporcionada. Estoy segura de que no tenías la intención de anticipar las conclusiones de la misión antes de que haya comenzado", apunta con cierta ironía la alemana.

"También fue interesante leer que pareces trasladar la responsabilidad del éxito del plan a las regiones españolas. Estamos deseando escuchar las opiniones de las regiones españolas sobre el proceso consultivo que usted describe, sobre la forma en que han sido involucradas en el establecimiento del plan nacional de recuperación, y sobre cómo la responsabilidad de la implementación del plan es compartida entre el nivel regional y el nacional", reza la misiva.

En este sentido, el consejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty y su homóloga en Andalucía, Carolina España, han sido convocados el lunes para encontrarse con la germana. Aunque todavía no saben en qué términos se producirá el encuentro (si será una entrevista, una conversación a dos bandas...), la queja principal de estas regiones es precisamente la falta de cogobernanza de los fondos europeos porque, según vienen criticando, el Gobierno no ha contado con ellos para determinar las necesidades específicas de cada región. Patronales como CEOE o la de autónomos ATA también han sido citadas con la europarlamentaria. "En la reunión vamos a contestar a las preguntas que nos haga, pero no sabemos mucho más", señalan fuentes de una de ellas.

"Como siempre, la misión de la Comisión de Control Presupuestario se llevará a cabo de manera no politizada y basada en hechos. Esperamos con interés las reuniones de la próxima semana para obtener una visión más profunda de cómo se lleva a cabo la gestión, auditoría y control en España", concluye la carta de Hohlemeier a Calviño.