Podemos exige un parón total de la minería submarina española justo cuando Marruecos pide los yacimientos de Canarias

Marruecos reclama los yacimientos submarinos españoles en la zona denominada como las abuelas de Canarias. Pedro Sánchez no deja de dar muestras de su pleitesía ante Rabat. Y, ahora, además, Podemos reclama el fin de la minería submarina española. El fin completo, un parón total. El panorama soñado por Mohamed VI.

Podemos acaba de registrar su petición en el Congreso de los Diputados. Es decir, que la exigencia a Pedro Sánchez es firme. En su texto, los morados señalan que "la minería submarina se ha convertido en una de las principales amenazas a la integridad de los fondos marinos, un ambiente muy poco conocido y estudiado". Según Podemos, "se trata de una actividad con enormes impactos potenciales, desde los efectos tóxicos de las plumas de sedimentos y metales pesados a lo largo de la cadena trófica hasta la liberación de gases de efecto invernadero secuestrados en los fondos oceánicos, pasando por la destrucción irreversible de la biodiversidad marina".

Podemos no dice nada de lo que realmente pasa en estos momentos, por ejemplo, en las faldas submarinas de Canarias. Marruecos ya ha lanzado prospecciones frente a Canarias. Y su anuncio se produjo, de hecho, justo después de que la empresa británica Europa Oil & Gas anunciase uno de los mayores descubrimientos de petróleo de los últimos años al noreste de La Graciosa. Se trata de un yacimiento "seguro" con potencial para extraer unos 1.000 millones de barriles, que la compañía incluyó en su último informe de resultados presentado el pasado 13 de abril. Con los precios habituales del crudo, estaríamos hablando de un negocio de unos 100.000 millones de euros, lo que equivaldría a todo el PIB de Marruecos en 2020.

Y no ser trata sólo de petróleo. Telurio, cobalto, vanadio, etc. componen los yacimientos submarinos de esa zona de España.

Pero a los morados eso no parece afectarles. "La destrucción o extinción de especies, provocadas por la minería submarina, podría impedir además el descubrimiento de nuevas medicinas asociadas a formas de vida de las profundidades oceánicas. Sin ir más Iejos, el test de la COVID-19 se desarrolló utilizando una enzima aislada de un microbio hallado en respiraderos hidrotermales de aguas profundas, un hábitat muy escaso y ahora bajo la amenaza de la minería de aguas profundas", argumentan desde el partido de Ione Belarra e Irene Montero.

"Numerosos organismos y entidades han alertado sobre los impactos conocidos o probables de la minería submarina, al igual que la comunidad científica y algunas de las mayores empresas del sector de la tecnología y la automoción, que han suscrito una Ilamada conjunta para una moratoria sobre la minería de aguas profundas comprometiéndose a no obtener ningún recurso minero del lecho marino", explica Podemos. Literalmente: "No obtener ningún recurso minero del lecho marino". Mientras nuestros vecinos no dejan de hacerlo.

Por todo ello, Podemos considera necesario "promover y defender ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) una moratoria o pausa precautoria para la minería submarina hasta que se hayan estudiado e investigado suficientemente sus efectos en el medio ambiente marino, la biodiversidad y las actividades humanas en el mar y se pueda gestionar la minería de los fondos marinos para garantizar que no se pierda biodiversidad marina ni se degraden los ecosistemas marinos". Y, además, y por parte española como avanzadilla hacia esa pérdida de recursos estratégicos, "adoptar una prohibición de la minería submarina en las aguas bajo su jurisdicción nacional".