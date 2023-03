Las constructoras abren un nuevo cisma con Sánchez en pleno torbellino de Ferrovial

El sector de la construcción en España se está convirtiendo en un polvorín. La marcha de Ferrovial ha perjudicado sobremanera la imagen de nuestro país como destino para hacer negocios. La falta de seguridad jurídica está entre los motivos principales a los que ha aludido la compañía de infraestructuras para justificar su mudanza a los Países Bajos.

El enfado y la indignación con Ferrovial se ha extendido entre los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez. Una de las reacciones más desmesuradas ha sido la del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ha llegado a calificar de "codiciosa" la decisión de la compañía de Rafael del Pino.

Se abre otro frente

Pero el de Ferrovial no es el único cisma relacionado con el sector de la construcción que se le ha abierto al Ejecutivo esta semana. Desde ayer jueves 2 de marzo, todos los contratos públicos de obras que se publiquen dejarán de estar bajo el mecanismo excepcional de revisión de precios.

Esta medida fue aprobada por el Gobierno en 2022 a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. "Con esta revisión se persigue compensar a los empresarios que han contratado obras con la Administración del mayor coste producido por el excepcional incremento en los precios de determinadas materias primas y materiales en 2021" explicaba entonces Hacienda. "La revisión excepcional se realizará cuando el aumento de los costes haya tenido un impacto relevante en el contrato durante el año 2021, superior al 5% del importe certificado en ese ejercicio y hasta un máximo del 20%" añadían. Ahora, este beneficio ha llegado a su fin.

Según la patronal de la construcción, si no se prorroga, un gran número de licitaciones podrían quedar desiertas, ya que las empresas no querrían acudir a ellas si no hay opción a actualizar los precios, lo que, por otra parte, supondría un mayor coste para el Estado.

"Corren el riesgo de quedar desiertas"

Según le comunicó el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción(CNC), Pedro Fernández-Alé, en una carta a Pedro Sánchez a finales de febrero, si este mecanismo decae, "las próximas licitaciones, las más importantes de las últimas décadas, corren el riesgo de quedar desiertas, y los contratos en ejecución de sufrir una ralentización, suspensión o abandono" reza la misiva a la que ha tenido acceso este periódico.

"El sector de la construcción está sensiblemente preocupado por el incremento desproporcionado del coste de las materias primas y materiales, siendo delicada esta situación no sólo para nuestras compañías líderes mundiales sino también, y sobre todo, para nuestro importante tejido de pequeñas y medianas empresa" refleja la carta de la patronal. Por ello, creen que es "imprescindible" la prórroga del reequilibrio automático de los precios de los contratos y también piden "eliminar, o al menos, suavizar las restricciones" del 5% y del 20% antes mencionadas.

En plena lluvia de los fondos europeos

"Entiendo que antes de esta crisis inflacionista los precios públicos de las obras estuvieran desvinculados porque había estabilidad, pero ahora, cuando el hormigón o el acero siguen disparados, no tiene sentido. Es muy difícil ponerle precio a los materiales en obras tan largas" señala a Libre Mercado el presidente de CNC. "Nosotros solo pedimos que los precios se adapten a la realidad del mercado y si luego bajan, que nos bajen a nosotros también. "Pero Hacienda, que no tiene experiencia en el sector de la construcción, se niega" lamenta.

Cuando España acaba de recibir los 6.000 millones de euros del tercer tramo de los fondos europeos y ya son 37.000 millones los que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha recibido de Europa, otro palo en la rueda aparece en el colosal plan de rescate europeo. ¿Lo agradecerán los contribuyentes del Viejo Continente?