Feijóo, sobre la marcha de Ferrovial: "Nunca un Gobierno dañó tanto la reputación del empresario español"

En una entrevista para Vozpópuli, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que la marcha de Ferrovial a Países Bajos es una de las noticias económicas "más dolorosas" que se han vivido en España en las últimas décadas y no ha ocultado su "preocupación" y "disgusto" ante la decisión de la multinacional.

"Nunca un Gobierno dañó tanto la reputación del empresario español. Es una muy mala noticia para España que una de sus grandes empresas, que nació en España y se convirtió en multinacional, haya decidido, a través de su consejo, someter a la junta de accionistas la posibilidad de ubicar su domicilio fiscal en Holanda", ha lamentado.

En esta línea, Feijóo ha criticado la "desinformación" del Gobierno, que "ha reaccionado de la peor forma posible: prosiguiendo en la descalificación". En opinión del líder popular, el Gobierno de Pedro Sánchez "ha hecho una política populista con las empresas y manda un mensaje absolutamente demoledor" que no ofrece "mucha estabilidad, mucha seguridad y mucho confort". Asimismo, ha criticado la política fiscal que soportan las empresas, con 26 subidas de impuestos

Mensaje a los empresarios españoles

Durante la entrevista, Feijóo ha aprovechado para mandar un mensaje a las empresas multinacionales españolas que estén planteándose salir de España: "Yo les pido que no, que no lo hagan. Se lo pido como español y se lo pido como político". Asimismo, ha querido trasladar un mensaje a los empresarios españoles, asegurando la política va a "cambiar" y destaca que el PP no va a "señalar" a los empresarios.

"Por supuesto cobraremos los impuestos para redistribuir la riqueza, pero habrá una seguridad fiscal y una seguridad jurídica incuestionable. Y si una empresa tiene dudas, dificultades o tensiones para quedarse en España, le pido que al primero que llame sea al presidente de Gobierno para contárselas. Y el presidente de Gobierno, estoy seguro que les convencerá para que se sigan quedando en el país de origen, en el país donde han crecido y en el país donde se han desarrollado", ha aseverado.