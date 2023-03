Yolanda Díaz dispara la precariedad laboral: los contratos indefinidos pasan a la mitad y los más breves al doble

Mientras Yolanda Díaz lanza Sumar, no deja de restar trabajadores con un contrato estable tras su reforma laboral. Los últimos datos recabados por el sindicato USO demuestran que los contratos indefinidos pasan a la mitad y los más breves al doble.

El sindicato USO ha tomado como base los datos oficiales, los mismos que usan CCOO y UGT para decir que el mercado laboral marcha mejor desde la reforma laboral de Yolanda Díaz. Pero las conclusiones del gabinete de estudios de USO serán difíciles de explicar por parte de la nueva aspirante a todo en la izquierda.

Así, los expertos de USO señalan que "desde hace años venimos demandando una mayor claridad en las estadísticas que contabilizan a los desempleados, ¿cómo es posible, por ejemplo, que un no ocupado se le catalogue como un no parado? ¿es que acaso una persona que no está ocupada es que está trabajando?". "Si realizamos una simple resta (sencilla operación matemática) del total de personas que se inscriben en el SEPE restamos aquellas que están ocupadas, ello nos daría el total de personas registradas y que no están trabajando", señalan. Pues bien, "tanto en febrero de 2022, como en febrero de 2023 tendríamos más de 4 millones de "parados" (personas registradas en el SEPE y que no están ocupadas)". Pero el sindicato subraya que no entiende que "se siga manteniendo una metodología que no aporta la claridad y transparencia necesarias para conocer la realidad y poner los medios y remedios para mejorar el alto paro que padecemos".

Sobre los fijos discontinuos, USO subraya que "después de la respuesta remitida por el Gobierno en el Senado sobre los fijos discontinuos en su período de inactividad, en la que se indica que están en el grupo de "Trabajadores con relación laboral" vemos que es esta partida la que más crece en términos interanuales: 161.240 personas más. La práctica habitual de no contabilizar como parados a aquellas personas que estándolo se clasifican bien como: otros no ocupados, con disposición limitada, o que demandan un empleo específico, acaba por distorsionar las cifras reales de pato, y hacen que el "paro real" con el llamado "paro registrado" no solo no coincidan, sino que diverjan notablemente".

Pero USO, además, pone un especial acento en la "duración de los contratos realizados". Y señala que "febrero de 2022 fue el segundo mes de aplicación de la última reforma laboral, si bien esta no se implantó en su totalidad hasta el mes de marzo", pero ya "podemos empezar a establecer comparaciones más homogéneas y hacer balances para ver lo que ha conllevado la aplicación de estos cambios legislativos". Pues bien, en "el mes de febrero se han realizado un total de 1.084.802 contratos, lo que supone un 25% menos que en el mismo mes de 2022. Esta caída de la contratación es no sólo consecuencia del cambio en la tipología de la contratación, que conlleva un aumento de la contratación indefinida que alcanza el 45,5% del total de contratos, mientras que en febrero de 2022 este porcentaje fue del 11%". También "hay una caída de la actividad que es reflejo de un menor crecimiento del PIB".

Este aumento de la contratación indefinida, uno de los objetivos comprometidos con Europa, "se está consiguiendo", pero la cuestión "es si trabajamos más tiempo, qué tipo de contratación indefinida se está realizando y cuánto están durando estos nuevos contratos indefinidos", añaden desde USO. Y "los contratos de duración inferior a la semana han supuesto en febrero un 35,8% de los contratos temporales que se realizaron: uno de cada tres contratos temporales, dura menos de siete días (¿lunes a viernes?)". Es más, "esta duración no ha dejado de aumentar, hay más contratos, porcentualmente, de corta duración que antes de la reforma: nueve puntos más que en 2022, y más de once con respecto a 2021". "Si nos fijamos en la duración media de cada uno de los tipos de contratos temporales vemos como el estándar: eventual por circunstancias de la producción, el más numeroso, se queda en sólo 38,16 días (poco más de un mes). Estos contratos representan el 68,3% del total de contratos temporales realizados", explica el estudio. Y la duración media de los días contratados "se queda en 51,99, cuatro días menos que la que teníamos en 2021 y seis menos con respecto a 2022. Una contratación de muy corta duración: después de un año de reforma la duración media de los contratos no crece. Se trabajan menos días de media, ello implica menos estabilidad y más rotación en el empleo. Hay menos contratación temporal, pero la que se realiza es de menor duración", concluye USO.

Por último, "el incremento de la contratación indefinida viene asociado, no sólo al descenso del número total de contratos, sino también a un notable incremento de la contratación a tiempo parcial y de fijos discontinuos. Solo el 18,8 % sobre el total de contratos celebrados iniciales en febrero son indefinidos a tiempo completo; ello contrasta con el 38% de contratos temporales celebrados a jornada completa, que duplican a los indefinidos. Solo el 58,2% de la totalidad de los contratos realizados en febrero lo son a jornada completa".

USO subraya por último que "se ha realizado en febrero un número de contratos indefinidos como fijos discontinuos que suponen el 13% del total de contratos realizados. No olvidemos que un contrato de fijo discontinuo es un contrato que realiza una jornada inferior a la completa (cómputo anual o mensual). Es decir que el 41,8% de los contratos realizados no tienen una jornada completa de trabajo". "Se está troceando el empleo y creando una situación donde tener un contrato indefinido no implica tener un salario que permita llegar a fin de mes, una jornada reducida implica un salario reducido; se está generando el trabajador en riesgo o en situación de pobreza teniendo un contrato indefinido. Como consecuencia de ello, nos encontramos con trabajadores que firman más de un contrato indefinido al mes originado un incremento de las situaciones de pluriempleo, se necesita más de un contrato (empleo) para llegar a fin de mes", explica USO. "Considerando solo los contratos indefinidos y conversiones realizados en febrero, el 53,3% de ellos, más de la mitad, no tienen una jornada completa de trabajo", añade.