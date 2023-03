Yolanda Díaz hunde las indemnizaciones por despido: dispara los ceses disciplinarios un 111% y en prueba un 363%

Yolanda Díaz vendió su reforma laboral como la solución contra la precarización de los puestos de trabajo y la garantía del cobro de unas indemnizaciones por despido más elevadas porque todo el mundo pasaría a tener un empleo fijo. La realidad no puede ser más distinta.

La duración de los contratos se ha hundido por debajo de los 50 días y se sitúa con tranquilidad, mes tras mes, en 45 días por contrato supuestamente indefinido. Los empleos temporales resulta que ganan ya más de media que los empleos fijos, como ha publicado Libertad Digital. Y, para colmo, el último dato de empleo recoge una muy dura conclusión: la reforma de Yolanda Díaz ha hundido las indemnizaciones por despido al disparar las posibilidad de cese sin pago de este concepto: los despidos disciplinarios se han multiplicado un 111% y los ejecutados durante el periodo de prueba directamente se han disparado un 363%. Y para ellos la indemnización es fácil de resumir: cero.

Se trata de las conclusiones del departamento de estudios de USO, un sindicato que, pese a tener acceso a la misma información que UGT o CCOO, ha decidido analizar los datos sin callarse las conclusiones por mucho que sea la izquierda la que gobierne. Y los datos son demoledores.

Tipo de contrato y jornada

"Analizamos qué tipo de contrato y jornada tienen los afiliados a la seguridad en su Régimen General y cuál de ellos es el principal responsable de su incremento a partir de los datos emitidos por la Seguridad Social", explican desde USO. "El incremento anual ha sido de un 3,4%, siendo la modalidad de fijos discontinuos la que ha tenido un mayor incremento: un 105,6%, treinta y una veces más que el incremento anual", explican sus técnicos. "Las personas con un contrato indefinido a tiempo parcial se han incrementado más del doble que aquellas que están con un contrato a jornada completa: los primeros se han incrementado en un 32,1%, mientras los segundo lo han hecho en un 15,7%", aclaran. Los datos permiten extraer más conclusiones: por ejemplo, que "la contratación indefinida a tiempo parcial sigue siendo realizada mayoritariamente por mujeres, […] más que duplican a los hombres en esta modalidad de contratación y representan el 69% de todas las personas que están trabajando bajo esta modalidad contractual", lo que "conlleva menores ingresos, y al acceder a la jubilación una menor pensión".

Datos de afiliación media

Pero los datos demoledores llegan al estudiar la "afiliación media en el Régimen General: altas, bajas y saldo". "En términos interanuales el crecimiento ha sido de 518.078 afiliados medios en el régimen general. La cuestión de fondo sigue siendo la misma, hay más contratos indefinidos: sí, pero el incremento se está produciendo en la contratación a tiempo parcial, un incremento interanual de las altas del 61% y de fijos discontinuos que lo hacen en un 202%. Estamos repartiendo las horas de trabajo", alertan.

"Es significativo que no sólo son las altas de fijos discontinuos las que crecen, en paralelo a ello lo hacen las bajas (periodo de inactividad) de estos contratos. Pero no se están contabilizando como parados. Estas se han incrementado en comparativa anual en un 299%". Traducido: se esconde paro real. Y añaden que "no basta con tener contratos indefinidos para mantener el sistema, estos deben tener jornadas más amplias y por tanto más y mejor remuneradas. Es muy preocupante que tengamos menos de la mitad de los trabajadores asalariados con un contrato indefinido a jornada completa".

Causas de las bajas

Y el estudio de USO llega a toda una enmienda a la totalidad a la reforma laboral de Yolanda Díaz al explicar las "causas de las bajas de la afiliación a la Seguridad Social (último dato publicado corresponde hasta enero 2023)".

Las principales causas de baja, las que más se incrementan después de un año de aplicación de la reforma laboral" son las siguientes: "La primera causa de bajas en la seguridad social es el pase a la inactividad de aquellos que tienen un contrato de fijo discontinuo, que se ha incrementado en un 401%. La segunda es la no superación del período de prueba: ha pasado para los contratos indefinidos a incrementarse en un 363% en un año". Las siguientes causas de las bajas son "los despidos por causas objetivas que se incrementan en un 121%; los despidos disciplinarios que lo hacen en un 111% y curiosamente el siguiente incremento corresponde a las "bajas voluntarias" que han crecido en un 101%". Los disciplinarios y las despidos en periodos de prueba no tienen pago de indemnización por despido, al igual que las bajas voluntarias, que, extrañamente, se disparan.

Y en todas esas modalidades la protección con una indemnización no es ni alta ni baja: no existe.