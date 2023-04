Carlos Andrés Poyo da las claves para un buen ahorro: "Es el año de la renta fija"

La seguridad es lo que buscan los ahorradores en tiempos de inestabilidad. Dentro de sistema financiero español, es Banca March el que lidera con sus productos que combinan inversión, seguridad y rentabilidad y que no se ven tan afectados por las turbulencias puntuales de los mercados. El director Unidad Gestión Discrecional de Carteras de Banca March, Carlos Andrés Poyo ha descartado de forma categórica que "no hay una crisis como la que hubo en 2008". Para fijarse en la situación de los bancos en relación a su balance, en la solvencia que tienen y ahí, Banca March es el que mejores datos arroja en España y de los mejores de Europa. Los bancos que tienen una mayor ratio de solvencia son los que, en caso de una crisis financiera, no sufrirá demasiado las consecuencias gracias a una buena gestión.

En el tema de las inversiones, Banca March ha decidido centrarse las rentas fijas. Esta opción se ha convertido en muy atractiva. El contexto mundial de crisis, guerra e inflación, la renta fija ha resurgido y es notablemente más rentable que el resto. Carlos Andrés Poyo recomienda este año para invertir y, lo más importante, aconseja invertir en lo anteriormente explicado por su bajo riesgo y que ofrecen rentabilidades del tres y cuatro por ciento.

El banco más solvente de España está centrado desde el año 2018 en lo que ellos llaman: "Megatendencias". Esta estrategia se basa en tener una visión a muy largo plazo e invertir en sectores que ofrecen rentabilidades extra a otros sectores. Desde Banca March ofrecen el producto ’Next Generation’ que invierte en tres grande sectores: tecnología, sostenibilidad y la demografía y estilo de vida. A pesar de llevar cinco años con esa estrategia, están constantemente evaluando si sigue siendo una buena opción. Desde luego lo sigue siendo porque ofrecen un alto rendimiento y muchas opciones para invertir.