La impunidad okupa: la Policía se ve obligada a aceptar un ticket de Telepizza antes que las escrituras del propietario

La nueva Ley de Vivienda obligará a todos los propietarios a acreditar si los okupas de sus inmuebles lo utilizan o no como residencia habitual antes de decidir sobre su desalojo, un trámite que los expertos consideran surrealista y que, en cualquier caso, está viciado de base, ya que, incluso aunque acaben de entrar, los okupas conocen a la perfección las técnicas para burlar la ley. Así lo llevan años alertando los policías, quienes, a priori, tienen potestad para actuar cuando se trata de un delito flagrante. "El problema es que, aunque les pilles en el momento, siempre hacen algo para tratar de demostrar que ya llevan tiempo allí", explica Pablo Pérez, portavoz de Jupol.

Entre las técnicas más conocidas, se encuentra la llamada técnica de la pizza: "Lo que hacen es que, días antes de okupar la vivienda, piden una pizza o cualquier tipo de comida a domicilio y dan la dirección completa. Evidentemente, como todavía no están okupando la vivienda, lo que hacen es recogerla en el portal. Entonces, cuando, ya están allí y nos llaman para acudir al domicilio, lo que hacen es presentar esos tickets, alegando que ya llevan ahí un tiempo, de tal forma que, en vez de pillarlos in fraganti, pues dicen que no, que ya llevan una semana o el tiempo que sea".

Y ésta no es la única treta a la que se aferran. "En cuanto llegan, lo primero que tratan es de. tirar ropa por el suelo, poner algún tipo de colchón o incluso tener siempre algo en la cocina, cualquier cosa, aunque sea nada más que agua hirviendo", advierte Pablo Pérez, quien, sin embargo, reconoce que por mucho que la Policía sepa que se trata de una trampa, los agentes están atados de pies y manos, ya que ya no hay manera de proceder al desalojo inmediato, sino que el caso pasa ya a manos del juez y los plazos empiezan a alargarse.

La Plataforma de Afectados por la Ocupación también lleva tiempo alertando de todas estas trampas que son usadas principalmente por las mafias. Así lo relataba el pasado mes de febrero a Libre Mercado su portavoz, Ricardo Bravo, que incluso aseguraba que la propia delegada del Gobierno en Madrid le había reconocido que, en estos casos, por muy injusto que sea, se abre un procedimiento que puede alargarse durante años.

Foros repletos de consejos

"Las mafias son conocedoras de esta situación y saben que con meter a un niño dentro o estar en bata en el momento en el que llega la Policía a pedir la documentación ya no les pueden echar, porque hay cierta habitabilidad y hay que dar opción de respuesta al okupa", advería Bravo. No en vano, actualmente existen un sinfín de foros y grupos de Facebook en los que hay quien se encarga de aleccionar a aquellos que van a okupar una vivienda por primera vez tanto sobre este aspecto como sobre muchos otros.

"Intenta no dejar la casa sola hasta que no te cojan los datos -aconsejan insistentemente-. Después, ya te puedes ir tranquilo. Ya te llegará carta de juicio e historias de esas. Cuando te venga, intenta recurrir. Ve a la asistenta social, que te haga papel de familia vulnerable. Así, un juez no te echa, aunque te denuncien, hasta que no te den solución habitacional". Por si no está convencido, siempre hay alguien que se pone como ejemplo: "Yo he estado 6 años en una casa (…) Desde la primera visita del agente bancario hasta el lanzamiento pasaron cuatro años. Con esto te digo que sigue viviendo como si fuera tu casa y, hasta que un juez no te diga que tal día a tal hora tienes que salir, tú ni te muevas, que si alguien se atreve a entrar ya está cometiendo delito".