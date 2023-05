Un lobo solitario amenaza el futuro de una ganadería riojana: "Esto se ha convertido en un infierno"

Como todos los días, Sara se ha acercado a primera hora de la mañana a comprobar cómo estaba su rebaño de casi un millar de ovejas que pasta cerca de la localidad de Nieva de Cameros (La Rioja). Dos de los animales tenían la lana del cuello teñida de sangre ya seca. El lobo solitario que ronda por la zona ha vuelto a atacar al rebaño por tercera vez en seis meses. Pero la Ganadería Campastros, de la que Sara es copropietaria junto con su cuñado, no es la única afectada. De un tiempo a esta parte también han desaparecido potros y terneros. Y mientras el lobo, protegido vía LESPRE gracias al gobierno de Sánchez y las presiones animalistas, campa a sus anchas, muchos de los ganaderos de este pueblo de 92 habitantes ya están pensando en cerrar el negocio, hacer las maletas y volver a la ciudad.

"El lunes por la tarde vimos que una oveja bajaba corriendo por el camino. Subimos a ver qué pasaba. Había movimiento, estaban algo más dispersas de lo normal, pero no vimos nada. Ha sido esta mañana al subir cuando hemos visto la sangre en la lana. Hemos recogido a todas las ovejas y las hemos revisado una por una para comprobar los daños. Había dos mordidas, y las tendremos que sacrificar porque las lesiones de los colmillos en la garganta no les permiten ni respirar ni comer", ha relatado Sara a Libertad Digital.

Ella cree que el ataque pudo ser hacia las siete de la tarde, precisamente antes de que dos personas contratadas por el Gobierno de La Rioja comenzasen su ronda de pastoreo nocturno, un servicio de vigilancia rural que no ha podido impedir el ataque del lobo, un macho solitario expulsado de otra manada y que se ha quedado rondando por la zona, en opinión de uno de los guardias forestales.

"No es el primer ataque. La semana pasada fueron otras cuatro ovejas entre las que encontramos muertas y las que tuvimos que sacrificar. Y en noviembre otras tantas, a las que hay que sumar las desaparecidas. Vamos encontrado los cadáveres por el monte según pasan los días", explica Sara. "Esto te genera mucha ansiedad. Te vas a casa, sabiendo que puedes encontrarte este panorama al día siguiente. Esto yo no se lo deseo a nadie. El mejor trabajo del mundo se ha convertido en un infierno".

El lobo: sin solución para los ganaderos

El pasado 5 de abril, el Gobierno de La Rioja aprobó un protocolo para capturar y extraer lobos "de forma excepcional y selectiva" y garantizar así la coexistencia de este depredador con la ganadería extensiva. Sara ha llamado a la administración para conocer qué tramites debe realizar para que se valore ese lobo solitario es candidato a la extracción. "Nadie sabe decirme qué hacer. Me han remitido a un sindicato rural porque desde la administración nadie me da una solución."

Las indemnizaciones por las ovejas muertas tampoco resuelven nada. "El guarda forestal hace un parte para que un mes y medio después me abonen el importe de las que aparecen muertas o hay que sacrificar. Pero ese dinero no cubre el coste de una oveja en producción, que además en este caso, estaba preñada. Además, solo me pagan las ovejas que puedo encontrar y en las que se puede certificar que se trata de un ataque de lobo. Si tardo en encontrarlas, los buitres se las comen. Por cada una que me pagan, lo mismo tengo seis desaparecidas", denuncia la ganadera.

La Ganadería Campastros es una empresa familiar que cuenta con 900 cabezas y que, si nadie lo remedia, tiene los días contados: "Mi cuñado y yo nos quedamos cuando se jubiló mi suegro. Invertimos todo nuestro dinero y nuestro esfuerzo para sacar adelante a nuestras familias alrededor de este negocio y ahora mismo estamos planteándonos cerrar en cuanto cubramos todos los compromisos que tenemos pendientes", explica Sara.

La ausencia de pastos, el incremento del precio de los piensos o el encarecimiento de los combustibles han supuesto un aumento del coste de producción inasumible para muchos ganaderos. Pero tener que soportar las pérdidas generadas por los ataques del lobo, es la puntilla.

"En circunstancias normales ya nos cuesta hacer números. Pero es que ahora es imposible seguir así. No nos compensa estar trabajando 14 horas y no poder pagarnos ni una nómina de 1.000 euros al mes. Para eso prefiero irme a una fábrica con turno de 8 horas, cobrar a final de mes y dormir tranquila. Porque ahora me voy a casa a las 11 de la noche pensando en que al día siguiente me voy a encontrar otra vez este panorama", denuncia.

Abandonar el pueblo

Sara nos cuenta que ahora mismo "todo son trabas", un sentimiento compartido por el resto de ganaderos de la zona: "Estamos todos igual: planteándonos cerrar, abandonar el pueblo y empezar en otro sitio".

Si los ganaderos y sus familias deciden mudarse a la ciudad, supondría un drama para la localidad riojana de Nieva de Cameros. Su alcaldesa, Inma Sáenz, ha exigido al Gobierno de La Rioja que se siente "de una vez por todas" con los perjudicados, escuche sus opiniones y "no tanto las de otras personas que no están defendiendo al monte y sus recursos".

Sáenz reivindica también la labor de estas "personas jóvenes que quieren vivir de la ganadería y que cada día son más los problemas que tienen y los que se les crean". Además ha recordado que las ganaderías "están haciendo esas labores de limpieza en los bosques que se han mermado tanto en nuestra zona por el tema de las subvenciones".

Por ese motivo, ha insistido Sáenz, "además de solidarizarnos con los ganaderos que están sufriendo este problema tan desgarrador, lo que exigimos es que el gobierno de La Rioja de una vez por todas se siente con los ganaderos y no vengan solo a nuestros pueblos a hacerse la foto".