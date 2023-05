¿Mercadona o Garbancita Ecológica? El súper de Belarra paga menos de 1 euro la hora por 'trabajar'

Es bien conocida la animadversión de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, con Mercadona y las grandes cadenas de supermercados. Ella, tal y como ha asegurado, prefiere llenar la despensa con los productos de una cooperativa de alimentos: La Garbancita Ecológica. Se trata de un supermercado con espíritu anticapitalista, que no obtiene beneficios y que, asegura, remunera bien a sus proveedores y ofrece precios "asequibles" a los consumidores. Pero, como viene mostrando Libre Mercado, no es oro todo lo que reluce. Y es que este particular supermercado ofrece al consumidor una calidad de servicio francamente mejorable, con tiempos de espera desmesurados y precios solo aptos para grandes fortunas como Belarra. Además, la cooperativa tampoco remunera a sus empleados, que trabajan gratis a cambio de pequeños descuentos en sus compras.

Los trabajos voluntarios a realizar consisten desde el conteo del inventario hasta la recepción de los productos, reposición de estanterías, apoyo en cocina o procesamiento de pedidos, pasando por tareas de limpieza o descarga de mercaderías. Y la web de la cooperativa establece los descuentos aplicables en función de las horas dedicadas al mes:

De 3 a 7 horas, 3% de descuento.

De 8 a 13 horas, 5% de descuento.

De 14 horas en adelante, 7% de descuento.

Así que, partiendo de esta información, podemos hacer un simulacro de cuáles serían los beneficios de trabajar en La Garbancita Ecológica durante, por ejemplo, 10 horas mensuales. Tomando como referencia la última Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, los hogares españoles dedican alrededor del 16,4% de su presupuesto –situado en una media de 11.780 por persona– al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas, todo según las cifras de 2021. Así, obtenemos un gasto personal de 1.932 euros, que ajustándolo al alza por el encarecimiento de los alimentos y dividiéndolo por doce meses, nos da un gasto aproximado en alimentos de 167 euros al mes por persona.

Pues bien, si hiciéramos la compra en el supermercado favorito de Ione Belarra gastando esos 167 euros mensuales –que, a la vista de los elevados precios del establecimiento se harían claramente insuficientes para comer durante un mes– aplicaríamos a un descuento de 8,35 euros en caso de que trabajemos como voluntarios 10 horas al mes, ya que se nos obsequiaría con un 5% de rebaja.

Si calculamos el equivalente monetario por cada hora trabajada, estaríamos hablando que la cooperativa nos remuneraría con 0,84 euros euros por hora en forma de descuento. Y eso que el supermercado no obtiene beneficios ni tampoco ofrece precios asequibles a los consumidores. Comparando con la situación del líder del sector, Mercadona, la compañía de Juan Roig remunera a sus empleados con 1.507 euros brutos al mes, siendo este el salario de entrada para los trabajadores con menos de un año de antigüedad, lo que sitúa el salario por hora entre los 9 y 10 euros, es decir, once veces más que La Garbancita Ecológica.

Además, recordemos que Mercadona no solo remunera de manera más que apropiada a sus empleados, sino que también es capaz de establecer relaciones de largo plazo provechosas para sus proveedores, así como precios competitivos y facilidad de compra para el consumidor. Todo ello, sin renunciar a obtener beneficio económico, el cual reparte entre los propietarios y los empleados.