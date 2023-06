El mes de mayo registra el peor dato de autónomos de toda la década

Ser autónomo en España es cada vez más difícil, y prueba de ello es el dato de afiliación registrado en el mes de mayo, que se convierte en el peor de la última década.

En concreto, el pasado mes figuraron como afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos un un total de 3.344.716 personas, 9.522 afiliados más que en abril, lo que supone el menor crecimiento intermensual de los últimos diez años. "No va nada bien la afiliación de autónomos. Estamos hablando de que aunque ha habido un crecimiento en el número de autónomos en el mes de mayo, este crecimiento es el peor de toda la década", ha resaltado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Además, respecto al mes de mayo de 2022, el crecimiento de autónomos se limita a 1.354 más, prácticamente la mitad que el crecimiento interanual registrado en abril.

Los datos del colectivo de autónomos se suma a los conocidos ayer sobre la afiliación general, que indican un aumento de 200.411 personas más afiliadas a la Seguridad Social. Asimismo, el paro disminuyó en 49.260 personas hasta los 2,7 millones, lo que supone la menor reducción del desempleo intermensual desde desde el año 2008.

El castigo a los autónomos

"Habrá que ver los próximos meses cómo va la evolución, no podemos ser demasiado optimistas. Hay que celebrar que hayan más afiliados y también que se pueda reducir el paro, pero indudablemente donde hay muy malas noticias es en la afiliación de autónomos", ha añadido el presidente de ATA.

"Si queremos mantener crecimiento y creación de empleo hay que apostar por los autónomos y las empresas y eso pasa por eliminar trabas, zancadillas que hoy son muchas las que tienen el tejido empresarial español. Y no tener un castigo fiscal, no establecer más cargas burocráticas en materia de cotizaciones, de impuestos, de trámites. Hay que apostar por los autónomos y establecer medidas que faciliten no solamente el autoempleo, sino que ayuden a consolidar actividades que ya están en marcha y no lo están pasando bien", señala el representante de los autónomos.

En este sentido, hay que recordar las últimas zancadillas del Ejecutivo de Sánchez al colectivo. En primer lugar, destaca la creación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un nuevo impuesto creado para incrementar los ingresos de la Seguridad Social ante el agujero del sistema de pensiones: esta nueva carga añade un 0,6% sobre la base de cotización de los autónomos, encareciéndoles la cuota. Y a esto debemos añadir la reforma del sistema de autónomos, que conlleva aumentos de cuotas para aquellos que tengan ingresos medios y altos.

Volviendo a las cifras de afiliación, mayo es un mes en el que habitualmente crecen los autónomos, pero el crecimiento en este caso "es el peor de toda la época y es evidente que no va bien la afiliación de autónomos cuando en estos momentos 12 comunidades autónomas tienen menos autónomos que hace un año", ha insistido Lorenzo Amor.

Sólo Baleares (+2,4%), Canarias (+2,3%), Comunidad Valenciana (+0,9%), Andalucía (+0,6%), y Comunidad de Madrid (+0,4%), si comparamos mayo de 2022 con las cifras de afiliación conocidas hoy, han visto incrementadas sus cifras de afiliación.