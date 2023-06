Entrecanales confiesa que Acciona también estudió sacar su sede de España

Cuando Ferrovial anunció que cambiaría su sede a Holanda y se deslizó que, entre otras razones, se encontraba la necesidad de buscar una mayor seguridad jurídica, se originó un terremoto político nunca antes visto. Un terremoto que llevó al Gobierno a señalar directamente al presidente de la compañía, Rafael Del Pino, como un traidor a España y que alcanzó la categoría de amenaza cuando la ministra de Hacienda María Jesús Montero, dijo que le echaría a los inspectores encima a Ferrovial si consumaba su salida.

Ferrovial explicó que el cambio de sede respondía más a una estrategia de negocio acorde con la generación del mismo, que en su mayor parte (más del 90%) procede de EEUU, y resulta que para poder cotizar en EEUU la vía más segura y rápida era la holandesa.

No en vano, como ha explicado en numerosas ocasiones Ferrovial, su cambio de sede no implica que la compañía deje de tributar en España por los negocios que tiene en España, como hasta ahora.

Sin embargo, aquel terremoto tuvo también réplicas en otras compañías del Ibex 35. Libre Mercado se puso entonces en contacto con algunas de ellas. Sus responsables de comunicación comentaron of the récord, que Ferrovial había tenido mucho valor para anunciar una decisión como esta. Y es que todos temen la ira del Gobierno que no ha dudado en señalar personalmente a algunos presidentes de empresas importantes de España como despiadados capitalistas. Es el caso de Amancio Ortega, fundador de Zara o Juan Roig, presidente de Mercadona.

Entrecanales se pensó la salida

Este martes conocíamos a otro empresario, otro de estos empresarios que han protagonizado portadas de prensa en muchas ocasiones, el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, había madurado internamente la posibilidad de trasladar la sede de su compañía a Países Bajos.

Entrecanales lo confesó este martes durante la Junta General de Aaccionistas de Aacciona y a preguntas de los propietarios de la empresa: "Lo hemos estudiado, lógicamente, pero no lo contemplamos", dijo.

Entrecanales había defendido en ocasiones anteriores ya el movimiento de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos, al asegurar que se trataba de una posibilidad "jurídicamente impecable".

Según explicó Entrecanales tras la reunión con accionistas, la compañía decidió finalmente no trasladar su sede porque su posición en España es "estable", que actualmente "los costes no compensan el esfuerzo" y que su objetivo no es cotizar en EEUU ya que para ellos no tiene sentido por su poca presencia en el país.