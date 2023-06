Yolanda Díaz patina con las naranjas para atacar a Feijóo

La participación del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo en El Hormiguero, que ha batido récords de audiencia, fue provocando una reacción simultánea en redes sociales, como ocurrió el día anterior con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Desde un primer momento Feijóo dio una imagen radicalmente distinta a la que ofreció Pedro Sánchez, y quiso dejarlo claro:

Uno de las afirmaciones que más reacciones airadas provocó fue la alusión de Feijóo al precio de las naranjas, cuando señaló que un kilo de naranjas costaba 12 céntimos. "Hoy veía un anuncio muy bueno: Precio de naranjas, kilo: 0,12 euros. Precio bolsa de plástico: 0,15 euros. ¿A usted le parece que una bolsa de plástico valga más que un kilo de naranjas?".

El aluvión de tuits no se hizo esperar. El objetivo, presentar a Feijóo como una persona que no sabe de lo que habla y que no tiene preparación para llegar a la Moncloa.

Feijóo dice en 'El Hormiguero' que un kilo de naranjas cuesta 12 céntimos y las redes arden: "¿Dónde está ese supermercado?" El precio medio de las naranjas en España es de 1,25€https://t.co/4uCP1LYQ47 — Cadena SER (@La_SER) June 28, 2023

¿Alguien sabe dónde se venden las naranjas a 0,12 €, como ha dicho Feijóo en "El Hormiguero"? Con media tonelada me vale. — José Ramón Patterson (@joseramonpatter) June 28, 2023

¿Pero cómo va a aceptar ir a debates un señor que cree que un kilo de naranjas vale 12 céntimos? No puede estar más desconectado de la vida real. pic.twitter.com/U5rv8J6FTq — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) June 29, 2023

Yolanda entra a criticar, y mete la pata

Una de las primeras que se lanzó a criticar al líder popular fue Yolanda Díaz. La vicepresidenta del Gobierno y líder del conglomerado de izquierdas radicales Sumar, puso rápidamente un mensaje en Twitter muy crítico con lo dicho por Feijóo: "¿Cómo puede alguien pretender ser presidente del Gobierno diciendo que el kilo de naranjas en España cuesta 0,12€? El señor Feijóo no sabe en qué país vive, ni cuánto cobra".

¿Cómo puede alguien pretender ser presidente del Gobierno diciendo que el kilo de naranjas en España cuesta 0,12€? El señor Feijóo no sabe en qué país vive, ni cuánto cobra — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) June 28, 2023

Tanto le gustó su mensaje, que lo tiene fijado en su TL para que aparezca destacado.

Tl de Yolanda Díaz

Pero la realidad es bien distinta. Feijóo se refería a un cartel-pancarta, en el que se alude al precio de la naranja que percibe el agricultor, comparándolo con el precio de la bolsa de plástico, como aclaró en la misma red social Esteban González Pons: "Los que critican que Feijóo se indigne por precio en origen de las naranjas no saben NADA del campo valenciano. Cada día se abandonan más campos y se hace más difícil seguir cultivando naranjas. Se burlan del precio de las naranjas y nos cortan el agua. Yo sí defiendo a Valencia".

Los que critican que Feijóo se indigne por precio en origen de las naranjas no saben NADA del campo valenciano. Cada día se abandonan más campos y se hace más difícil seguir cultivando naranjas. Se burlan del precio de las naranjas y nos cortan el agua. Yo sí defiendo a Valencia. pic.twitter.com/ZJXKkSJLnU — González Pons (@gonzalezpons) June 29, 2023

Pero más curioso resulta que la propia Yolanda Díaz sí tendría que haberse dado cuenta de que el precio al que se refería Núñez Feijóo era el que cobra el agricultor, y no el kilo de naranjas en el supermercado, como se ha encargado de recordarle el PP de Madrid en un mensaje en el que se hace referencia a una intervención de Yolanda Díaz en La Sexta Columna, en la que criticaba que un agricultor valenciano vendiese sus naranjas a 15 céntimos "y tenga que ver cómo una enorme distribuidora se lucra".

En esos momentos el Gobierno estaba con el mantra de que se estuviesen haciendo trampas en la cadena alimentaria y amenazaba con intervenirla. "Está claro que aquí alguien está haciendo negocio", afirmaba también Yolanda Díaz. Además Feijóo aludió al impuesto al plástico que el Gobierno al que pertenece Yolanda Díaz ha implantado este año y que encarece todavía más el precio final del producto.