La 'moto económica' de Sánchez: cierra su mandato con menos horas trabajadas en España que en 2019

El dictamen técnico del presidente y doctor en economía Pedro Sánchez es el siguiente: "La economía española va como una moto". Es más: "Y como un tiro". Pero ni uno sólo de los indicadores reales respalda sus afirmaciones. Y uno en especial desvela que la situación no sólo no es buena sino que es muy preocupante: las horas de trabajo en toda España no han recuperado aún el nivel del primer trimestre de 2019: seguimos en 8.476 millones de horas trimestrales cuando antes de la pandemia hacíamos 8.554 millones. Un fracaso rotundo tras cuatro años de mandato de Pedro Sánchez.

El departamento de estudios del sindicato USO ha extraído los datos de las bases oficiales. Y el resultado del informe es demoledor porque, si se trabajan menos horas es imposible justificar que España ha crecido. De hecho, ni tan siquiera nos hemos mantenido y ello sin contar con toda la pérdida provocada por la inflación.

"Horas de trabajo: como se puede apreciar en los indicadores calculados a partir de los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral elaborada por el INE, estamos realizando menos horas que en 2019. Nos faltarían todavía 77.884.100 por recuperar", señala USO. Se trata del dato de horas desestacionalizadas.

"Este déficit del número de horas nos está indicando que si tenemos un "teórico récord de ocupación" esta ocupación se está realizando con personas que no completan una jornada entera de trabajo: tenemos más personas trabajando y se trabajan menos horas, esto no favorece ni la calidad del empleo, ni la productividad asociada a él", destaca el informe.

La afiliación media en el Régimen General confirma la conclusión: "El incremento anual de afiliados en el Régimen General ha sido de un 3,8%, siendo la modalidad de fijos discontinuos la que ha tenido un mayor incremento: un 37,9%, diez veces más que el incremento anual". Y los fijos discontinuos pasan enormes cantidades de tiempo sin trabajar, por mucho que el sistema estadístico se empeñe en afirmar que son trabajadores con contratos similares a los demás.

"En términos interanuales el crecimiento ha sido de 603.506 afiliados medios en el régimen general. La cuestión de fondo sigue siendo la misma, hay más contratos indefinidos: sí, pero el incremento se está produciendo en la contratación a tiempo parcial, el incremento interanual de las de fijos discontinuos e indefinidos a tiempo parcial supera a los que se realizan a jornada completa. Estamos repartiendo las horas de trabajo", explica el sindicato USO.

"Para conseguir el saldo positivo de 603.506 afiliados en la Seguridad Social ha sido necesario, según los datos del SEPE, realizar 16.677.448 de contratos de los que 7.323.467 habrían sido indefinidos". Y "esto nos indica que, para conseguir ese incremento anual de la afiliación, cada uno de estos afiliados habría tenido que realizar más de 27 contratos de trabajo. ¿Por qué duran tan poco los contratos, ni siquiera los indefinidos son garantía de estabilidad?", se pregunta retóricamente el informe del sindicato.

"Si sólo contabilizamos los contratos indefinidos realizados tendría cada afiliado que haber realizado más de 12 contratos. Tenemos mucho "contrato cerilla", se extinguen muy rápidamente", concluye USO.

"No basta con tener contratos indefinidos para mantener el sistema, estos deben tener jornadas más amplias y por tanto más y mejor remuneradas. Es muy preocupante que solo tengamos prácticamente la mitad de los trabajadores asalariados con un contrato indefinido a jornada completa", detalla el estudio. "Se está produciendo una rotación de trabajadores, que no afecta sólo a la contratación temporal, sino que está afectando a la contratación indefinida", añade.