Yolanda Díaz llega a la fecha electoral con un millón de parados borrados de las encuestas

Yolanda Díaz no deja de dar mítines de Sumar, pero no se presenta a las elecciones autonómicas y locales. Y no deja de decir que su reforma laboral está acabando con la precariedad y la falta de empleo en España, pero los datos muestran que lo único que crece con fuerza es la manipulación estadística, esa misma que cuando se le recuerda pone tan nervioso al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Un informe del departamento de estudios de USO demuestra que Yolanda Díaz llega a la fecha electoral con más de un 1 millón de parados excluidos de las encuestas.

El informe del sindicato USO habla de personas que "no trabajan". Y es que el grado de ocultamiento de parados auténticos, con nombres y apellidos, en las estadísticas oficiales les ha llevado a usar esta categoría: porque lo cierto es que esas personas, escondidas o visibles, no están trabajando.

El informes destaca, de este modo, que "desde hace años venimos demandando una mayor claridad en las estadísticas que contabilizan a los desempleados. No parece que sea muy razonable seguir mantenido como no parado (se entiende que está ocupado) a un no ocupado ¿es que acaso una persona que no está ocupada es que está trabajando? Creemos que es necesario una mayor sencillez de manera que todos aquellos que demandan empleo y no tienen una ocupación se les considere como parados (que cosa tan simple de hacer)".

Y, en base a ese principio de sentido común y transparencia, USO hace el cálculo real de parados, o, de personas que no trabajan: "Realizando una simple resta (sencilla operación matemática) del total de personas que se inscriben en el SEPE demandando empleo, restamos aquellas que están ocupadas, ello nos daría el total de personas registradas y que no están trabajando (no tienen una ocupación) y que se pueden ver en la última columna de esta tabla y que en el mes de abril ascendieron a 3.832.835".

¿Y qué supone esta cifra? Para empezar una auténtica barbaridad en el número de parados: totalmente elevada. Pero para continuar, significa que, comparada con los 2.788.370 parados oficiales admitidos por el SEPE (dependiente de Yolanda Díaz), el número de parados ocultos, camuflados, escondidos -cada uno que los llame como mejor le parezca- acaba de superar el millón de personas. La manipulación estadística llega ya a los 1.044.465 desempleados tapados por el Tippex.

USO señala que "tanto en abril de 2022, como de 2023, estaríamos próximos a los 4 millones de "parados" (personas registradas en el SEPE y que no están ocupadas), estas han aumentado en 70.392 personas en un año, mientras que el llamado paro registrado habría descendido en ese período de tiempo en 234.133 personas". Es decir, que la tendencia real -negativa- es la contraria de la publicitada por el Gobierno. "No se entiende por qué se sigue manteniendo una metodología que no aporta la claridad y transparencia necesarias para conocer la realidad y poner los medios y remedios para mejorar el alto paro que padecemos. La diferencia entre estos dos datos no debería llevar a definir claramente las situaciones de los demandantes de empleo", añade el sindicato.

Los expertos de USO añaden que, "después de la respuesta remitida por el Gobierno en el Senado sobre los fijos discontinuos en su período de inactividad, en la que se indica que están en el grupo de "Trabajadores con relación laboral" vemos que es esta partida la que más crece en términos interanuales: 277.568 personas más. En abril se encontraban en esta situación 518.914 personas que no estaban trabajando y que no se les considera como parados: son fijos discontinuos en período de inactividad".

Es más, "la práctica habitual de no contabilizar como parados a aquellas personas que estándolo se clasifican bien como: otros no ocupados, con disposición limitada, o que demandan un empleo específico, acaba por distorsionar las cifras reales de paro, y hacen que el "paro real" con el llamado "paro registrado" no solo no coincidan, sino que diverjan notablemente. La cifra de 3,8 millones de parados coincide con las estimaciones que dan Eurostat y distintas instituciones".