Los parados borrados de la estadística oficial superan en 157.233 el dato de Sánchez de caída del desempleo

El Gobierno ha salido en bloque a festejar lo que ellos consideran un buen dato de empleo: que el número de parados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de octubre ha descendido en 27.027 personas en relación con el mes anterior. Pero el análisis de los datos permite extraer más conclusiones. Y alguna de ellas es pésima para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En términos interanuales, el paro ha descendido en 342.176 personas. Pero, simultáneamente, el sistema de borrado de datos de la estadística oficial de paro ha sacado del recuento de desempleados a nada menos que 499.409 personas, es decir, a 157.233 personas más que la baja interanual del paro.

El Gobierno da un dato de paro registrado en sus oficinas públicas. Un dato que no es el admitido oficialmente por la UE: el dato homologable es la EPA. En este índice de paro registrado se ha mostrado una cifra de 2.914.892 desempleados oficiales. Pero el recuento completo elevaría esa cifra hasta los 3.414.301 personas: nada menos que 499.409 parados más. Pero no aparecen porque el Gobierno no los mete en el recuento pese a tener una situación de paro real.

Lo que esconden las cifras del paro

Los datos los ha analizado el sindicato USO. Y esta organización señala que al número "total de parados (desempleados) registrados en el SEPE (2.914.892 personas)" se le deberían sumar el epígrafe "otros no ocupados (en formación): 218.787" y el de personas que demandan empleo "con disposición limitada: 260.722". "Total: 3.394.401 personas inscritas en el SEPE y que no trabajan".

Pero la cosa va a más porque a todos ellos le "podríamos añadir los 19.900 trabajadores que están en los ERTES". USO detalla su análisis: "Por sectores económicos con respecto a septiembre, el paro registrado desciende en los sectores de Servicios -16.153 (-0,77%), Agricultura -11.351 (-8,47%), Construcción -4.566 (-2,00%) e Industria -551 (-0,23%)". Y el colectivo "Sin Empleo Anterior aumenta en 5.594 (2,27%) y el desempleo de los jóvenes menores de 25 años sube en el mes de octubre en 1.845 personas (0,88%) respecto al mes anterior". Un mensaje mucho menos optimista que el del Gobierno.

"Una explicación a este inusual descenso del paro en octubre es la finalización de la actividad de los contratos de fijos discontinuos, que se incorporan al registro del SEPE como demandantes de empleo ocupados y no computan como parados (finalización de actividades estacionales como por ejemplo la hostelería)", aclara el sindicato.

Para colmo, también la contratación indefinida tiene trampa: "El número total de contratos registrados durante el mes de octubre ha sido de 1.524.139. Supone una bajada de 368.445 (-19,47%) sobre el mismo mes del año 2021". Y en octubre "se han registrado 697.335 contratos de trabajo de carácter indefinido, que representan el 45,75% de todos los contratos".

Pero cuidado con el desglose: "Los contratos indefinidos del mes de octubre se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 263.759 a tiempo completo (37,8%), 173.742 a tiempo parcial (24,9%) y 259.834 (37,2%) fijos discontinuos". Porque "está disminuyendo la contratación indefinida a tiempo completo: los fijos discontinuos prácticamente igualan a esta y más del 62 % de la contratación indefinida realizada no tiene una jornada completa de trabajo".