Calviño llama a Feijóo "marrullero" y "mentiroso" por sus argumentos durante el debate

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha señalado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es "mentiroso" y "marrullero" por los argumentos en materia económica que utilizó durante el último debate con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En esta línea, Calviño ha asegurado que esto demuestra una "ausencia total" de proyecto de política económica por parte del PP. Durante un desayuno informativo la vicepresidenta ha salido en defensa del papel de Sánchez en el debate. A su juicio, este transmitió "prioridades, una visión y un proyecto de futuro", frente, ha dicho Calviño, una posición de "marrullería, ruido y mentiras". Sin embargo, en Libre Mercado hemos recogido todas las mentiras y manipulaciones de Sánchez en el ​​​ bloque económico que la socialista obvia.

L,a ministra ha insistido en la importancia de no cambiar el rumbo de la actual política económica, ya que considera que el plan económico del PP "es una incógnita", incluso ha llegado a sospechar de un "programa oculto".

"Salvo que haya una agenda oculta de recorte masivo (...) España no cumpliría los objetivos fiscales", ha alertado la vicepresidenta económica del Gobierno, para apostillar más adelante: "Yo intuyo que hay un programa oculto, porque si no, no lo entiendo".