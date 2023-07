Las descaradas mentiras económicas de Sánchez en su cara a cara con Feijóo

No tuvo una buena noche Pedro Sánchez en su debate "cara a cara" con Alberto Núñez Feijóo. El bloque de economía del esperado encuentro entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición se saldó con una demoledora derrota del mandatario socialista. "No tiene ni idea", le espetó Feijóo en los últimos compases de dicha sección... y la verdad es que su veredicto no iba desencaminado.

El presidente arrancó sacando pecho por una "economía pujante" y aludiendo a tres magnitudes: el crecimiento, el empleo y la inflación. Resulta curioso que Pedro Sánchez apuntase a estas variables, puesto que su contrincante, el popular Alberto Núñez Feijóo, no lo tuvo difícil para recordarle que España es el país europeo que menos ha crecido desde 2019.

Hablando de empleo, Sánchez afirmó que la ocupación ha mejorado en dos millones de ocupados. Sin embargo, los datos del Instituto Nacional de Estadística reducen esta cifra a 900.000 nuevos empleos, una cifra que se sitúa más de un 50% por debajo del dato que ofreció el presidente – y que incluye, eso sí, el maquillaje estadístico mediante el cual se ha ocultado una situación de paro efectivo que afecta a más de medio millón de "fijos discontinuos".

En cuanto a la inflación, el presidente Sánchez quiso fijarse solamente en la evolución del IPC general, sin tomar en cuenta su indicador subyacente y sin fijarse en la evolución del poder adquisitivo, que se sitúa en España a la cola de la UE y la OCDE. Por otro lado, ante las continuas alusiones del aspirante socialista a la guerra en Ucrania, Feijóo recordó a Sánchez que la inflación ya alcanzaba el 8% antes de la invasión.

Cuando Sánchez criticó la gestión de Núñez Feijóo al frente de Galicia, el líder del PP le recordó que la suya fue "la comunidad que menos incrementó la deuda. Sin embargo, España es el país de la UE donde más han crecido las obligaciones del Tesoro, con 16 puntos de aumento frente a la media comunitaria, que ha registrado una subida de 8 puntos".

Feijóo reprochó a Sánchez que pretenda instaurar peajes en todas las autopistas y autovías de España a partir de 2024 y le recordó que ha subido los impuestos un total de 42 veces, un cálculo que asciende a 54 aumentos una vez se toman en consideración las cotizaciones sociales. "En total, nos cobró 40.000 millones de impuestos más en 2022 que en 2021", zanjó Feijóo.

"¿Sabe Vd. cuántos folios ha legislado desde que es presidente? Son más de 254.000 folios, eso supone una media de 814 páginas de leyes y decretos al día. ¿Acaso es posible tener algo de seguridad jurídica en un contexto así?", se preguntó Feijóo cuando el debate pasó a la cuestión de la regulación y la normativa económica en vigor.

Sánchez también afirmó que el suelo está liberalizado, cuando las leyes autonómicas limitan, restringen y regulan de forma exhaustiva su uso. De igual forma, el presidente quiso culpar al PP de la quiebra de las cajas de ahorros, ignorando que él mismo formaba parte de la Asamblea de Caja Madrid. Por último, Feijóo defendió una reforma que permita acabar de forma inmediata con la okupación.