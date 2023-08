El aceite de oliva ya cotiza a precio de 'oro'

Los precios siguen subiendo en España. Aunque la inflación avanza a un ritmo más moderado, del 2,3% interanual en julio, la subyacente, que excluye alimentos no elaborados y energía, se mantiene a niveles altos, tras crecer un 6,2%, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Y entre los bienes y servicios que más suben destaca especialmente la cesta de la compra. Los alimentos y las bebidas no alcohólicas se encarecen un 10,8% en el último año, tan sólo superados por los paquetes turísticos, con un alza del 26,8%. Y lo mismo sucede a dos años vista, que es cuando arranca la actual escalada de precios: la alimentación es el tercer producto que más se encarece desde mediados de 2021, con un alza del 26%, tras los paquetes turísticos (49,5%) y los servicios de alojamiento (34%), tal y como recoge la web datamania.

Y dentro de los alimentos lo que más sube es el aceite de oliva: un 5% en el último mes; casi un 40% en el último año; y más de un 62% desde mediados de 2021, por encima de azúcar, mantequilla, salsas, leche y harinas, cuyos precios han subido más de un 40% en este mismo período.

Como resultado, el precio medio del aceite de oliva virgen extra ronda los 9,4 euros por litro, récord histórico, mientras que en origen el precio en observatorios como Infaoliva es de 7,9 euros el kilo, el más alto del que tienen registro. El precio del aceite en origen se ha multiplicado por cuatro desde mediados de 2020, cuando rondaba los 2 euros por litro.

Todo apunta a que esta situación se mantendrá mientras no llueva. La falta de agua redujo la producción de la pasada campaña a unas 660.000 toneladas, menos de la mitad que la anterior, y para la que viene la previsión de los olivareros es que sea igual de baja o incluso menor si no llueve este otoño, por lo que si el producto escasea los precios seguirán al alza. Así pues, el tradicional ‘oro líquido’ ya no lo es tanto por el color como por el precio.