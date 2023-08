Los ganaderos piden al Gobierno que deje de ignorar la nueva plaga que está aniquilando a las vacas

Los ganaderos españoles están sumamente preocupados por una nueva enfermedad que se está extendiendo rápidamente por las explotaciones de vacuno provocando la muerte de los terneros no nacidos y la infertilidad en las vacas: la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE). Y para su desesperación, el Gobierno todavía no les ha comunicado el plan para controlar una plaga que ya tiene focos en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León.

Ya castigados por la sequía y el aumento del precio del pienso y el forraje, los ganaderos se enfrentan ahora a una enfermedad nueva en España, ya que hasta noviembre de 2022 no se había detectado nunca en la Unión Europea. Por ese motivo, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha pedido una reunión urgente al Ministerio de Agricultura para definir un Plan de lucha y control de la EHE ante el creciente número de focos en explotaciones de vacuno de varias Comunidades Autónomas.

"Esta enfermedad tiene graves repercusiones económicas para los ganaderos. Las vacas disminuyen su producción y provoca pérdidas por abortos e infertilidad. Además, supone un significativo aumento de los gastos veterinarios", ha subrayado Joaquín Gargallo, responsable del sector vacuno de carne de COAG.

Los ganaderos han trasladado a COAG su preocupación e incertidumbre ante la escasa información que el Gobierno les ha dado sobre la EHE. De hecho, todavía no existen estadísticas sobre las vacas infectadas, la cuantía de las pérdidas o su posible evolución futura.

En este sentido, insisten, sería necesario un Plan de Control que recogiera: información detallada de la enfermedad; un estudio de la posible evolución de su propagación futura; un estudio de impacto real sobre la ganadería de bovino; las tasas de mortalidad, abortos, pérdidas indirectas como afecciones a la vitalidad del rebaño, gastos veterinarios y de productos insecticidas e impacto de limitaciones a las exportaciones; propuestas de control de la enfermedad, intensidad y extensión, así como propuestas de autocontrol en las explotaciones y ayudas para las explotaciones afectadas que cubran la totalidad de las pérdidas.

¿Qué es la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica?

La EHE es una infección vírica no contagiosa, transmitida por mosquitos culicoides, una especie autóctona de la Europa mediterránea. "Hay que dejar bien claro que no es ni transmisible a humanos, no es por tanto una zoonosis, y no hay ningún riesgo en el consumo de carne de bovino", destaca COAG.

"Actualmente no existen vacunas autorizadas en la Unión Europea frente a esta enfermedad Entre las medidas que se recomiendan para el control de la enfermedad está la lucha vectorial, es decir, contra el mosquito, mediante el empleo de insecticidas y repelentes en animales, medios de transporte e instalaciones, así como el uso de insecticidas y larvicidas para el control de las posibles zonas de cría. Mantener las cuadras y estercoleros desinfectados y secos es clave por tanto para evitar exceso de carga viral y que se reproduzcan al año siguiente tras la hibernación", ha apuntado Joaquín Gargallo, al tiempo que ha recordado que es una enfermedad de obligada comunicación a la administración sanitaria.