Repsol deja en "stand by" inversiones en Tarragona, Cartagena y Bilbao

Desde Repsol insisten en que deslocalizar su sede de España no está en los planes, pero sí congelar la agenda de proyectos que estaban diseñados en España ante la incertidumbre fiscal y regulatoria que mantiene el Ejecutivo de Sánchez en funciones.

Este lunes el presidente de Petronor (filial del grupo Repsol), Emiliano López Atxurra, en una entrevista en Radio Euskadi ya avanzaba que la electrolinera de 100 mw de Bilbao que tenía proyectada la compañía, es una de las inversiones que se quedarán en suspenso mientras el marco jurídico y fiscal en España no sea estable.

López Atxurra ponía así nombre y apellidos a las reflexiones de Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, del pasado viernes en la presentación de resultados y que tanto han molestado al Ejecutivo. Unas declaraciones en las que se advertía de que si el marco fiscal y regulatorio en España seguía siendo incierto, la compañía tendría que replantearse la localización de sus inversiones futuras.

Así lo ha explicado Atxurra durante una entrevista en Radio Euskadi, quien ha dicho que esta situación se mantendrá en el tiempo hasta que haya estabilidad regulatoria.

Las inversiones "en stand by"

Pero este proyecto no es el único que queda paralizado. Según fuentes consultadas, los proyectos afectados, son las inversiones que estaban proyectadas pero que no se habían iniciado. Hablamos de la ecoplanta de Tarragona y los electrolizadores de 150 megavaatios de Tarragona, y los de 100 megavatios de Cartagena y Bilbao (el de Petronor).

En la entrevista concedida a Radio Euskadi Atxurra ha dicho que la decisión no la ha tomado Josu Jon Imaz a título personal, sino que ha sido el propio Consejo de Administración, "en consecuencia , es una comunicación que tiene una doble señal . Por un lado, la señal de nuestro compromiso empresarial en España. Nunca se ha dicho que se va a ir de España. Y en segundo lugar , nuestro aviso de que si no hay un marco regulatorio estable y previsible , adecuado otros marcos regulatorios en nuestro entorno europeo, lógicamente las inversiones tienen que estar en stand by".