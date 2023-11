La lacra del absentismo en España: casi 300.000 personas faltaron a su puesto de trabajo sin justificación

El absentismo laboral continúa al alza, perpetuando uno de los grandes problemas del mercado laboral español. Esta situación lastra la productividad, aumenta los costes empresariales y perjudica la competitividad de la economía española.

En concreto, durante el segundo trimestre del año "el número de personas que en promedio cada día se ausentaron de su puesto de trabajo fueron 1.314.566", registrando una tasa de absentismo del 6,2% en términos generales (es decir, considerando tanto las ausencias al puesto de trabajo debidas a la existencia de una baja médica como el resto de ausencias), según el último informe de Randstad Research.

Por su parte, la tasa de absentismo derivado de situaciones de incapacidad temporal (IT) se situó en el 4,8%, con 1.016.876 personas que faltaron a su puesto de trabajo por estas causas. Con todo, ambas tasas se reducen en una décima respecto del trimestre anterior. Por tanto, casi 300.000 personas no acudieron a su puesto de trabajo sin justificación. Así, del total del personas que se ausentaron de su puesto de trabajo, 1.016.876 personas se encontraban de baja médica, "lo que significa que 3 de cada 4 personas que se ausentaron del trabajo lo hicieron por cuestiones médicas".

Randstad

Ahora bien, en términos absolutos la cifra de ausencia aumenta, respectivamente, un 1,88% y un 2,5% respecto del trimestre anterior. Asimismo, en tasa interanual esta variación asciende al 4,2% en el caso del absentismo general y al 4% para el absentismo por situaciones de incapacidad temporal.

Randstad

Si analizamos las cifras de absentismo laboral por sectores, podemos comprobar que existe una gran heterogeneidad, pues "mientras que algunos sectores cuentan con un nivel reducido –once sectores contaban con absentismo por debajo del 4%, siendo el menor nivel un 2,5%- otros se enfrentan a un grave problema relacionado con el absentismo –los diez sectores con mayor absentismo se sitúan por encima del 8%-". No obstante, "el absentismo crece en todos los sectores, siendo la industria y los servicios los más afectados, en los cuales se incrementan hasta el 6,5% y 6,3%, respectivamente".

Por otra parte, Randstad destaca que "dentro del top 10 con mayor absentismo nos encontramos el sector de Actividades de juegos de azar y apuestas (10,5%) y Servicios a edificios y actividades de jardinería (10,1%), ocupando los niveles más altos". Liderando el absentismo por IT aparece el sector de Servicios a edificios y actividades de jardinería con un 9,1%. La rama de Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques aparece como la de menor nivel de absentismo por IT de este conjunto, situándose en 6,3%. En este segmento encontramos los sectores con los niveles más altos de absentismo y absentismo por IT de los 79 analizados en el estudio

Randstad

Finalmente, por autonomías, País Vasco (8,6%), Canarias (7,6%) y Cantabria (7,2%) son las regiones que registran unos mayores niveles de absentismo. Por el contrario, Baleares (5,1%), La Rioja (5,3%) y Madrid (5,4%) son las que cuentan con tasas más bajas de absentismo.