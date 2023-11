El gráfico de la vergüenza de Sánchez: tras el covid no ha dejado de hundir las exportaciones y el peso de España

Nadia Calviño no ha dejado de asegurar que España es un ejemplo para la UE y la OCDE. María Jesús Montero afirma sin parar que la economía crece con fuerza y es el modelo a seguir por los grandes países. Y Pedro Sánchez no deja de comprometer un gasto que será difícil de pagar si la crisis no deja de agravarse. Pero, en medio de todo ello, un gráfico de la Agencia Tributaria ha dejado en evidencia a todo el Gobierno. Hacienda lleva el control de las ventas y exportaciones de las grandes empresas. Y desde que se restableció la tendencia tras el impacto del covid, España no ha dejado de perder peso en sus exportaciones. Y eso significa que el peso económico de España no ha parado de caer y regalar cuota de mercado —y de empleo— a otros países.

Subidas de impuestos por importe recaudado de más de 100.000 millones de euros, insultos a los empresarios, decretos de expropiación de beneficios, subidas permanentes del salario mínimo interprofesional, inseguridad jurídica en todos los sectores, ataques a la propiedad privada, una reforma laboral centrada en la eliminación de la flexibilidad y cientos y cientos de normas diseñadas para elevar el control ecologista, sindical y burocrático. Todo ello ha generado las consecuencias obvias: una pérdida incesante del peso de la economía española.

El gráfico que elabora la Agencia Tributaria con la marcha de las venta y exportaciones de las grandes empresas es fiel reflejo de esa penalización política a las empresas, la generación de riqueza y el empleo de España, tal y como se puede ver en la imagen que hoy recoge LD. Así, si la tasa de las exportaciones de las grandes empresas alcanzaba un ritmo interanual del 22% en mayo de 2022 —con una tasa suavizada del 11,9%—, en estos momentos —septiembre de 2023— marca un ritmo del -4,3% y una tasa suavizada —el último dato es de junio de 2023— de un 0,7%. Traducido: las exportaciones —la capacidad de competir con el resto de economías— se ha ido a pique.

"Las ventas totales de las Grandes Empresas, deflactadas y corregidas de variaciones estacionales y de calendario, se mantuvieron en septiembre virtualmente constantes respecto al mismo mes de 2022", asegura el informe de la AEAT. Pero lo cierto es que la tendencia es demoledora, porque no ha dejado de marcar una línea de caída. "En el conjunto del trimestre el crecimiento fue del 0,6%, dentro de una pauta de desaceleración ya observada el pasado trimestre. La razón de este comportamiento radica en una cierta estabilización en el aumento de las de las ventas interiores, a la par que se experimenta una contracción en las exportaciones", explica el departamento de María Jesús Montero.

"Las exportaciones permanecieron en septiembre en terreno negativo, con un descenso del 1,8%, aunque más moderado que el observado en agosto. Este dato cierra el trimestre en negativo (-3,1%), algo que no se daba desde el primer trimestre de 2021", admite Hacienda. "Este retroceso se reflejó, con distinta intensidad, en sus dos vertientes: las ventas dirigidas a la UE registraron una tenue disminución (-0,1%), en tanto que las ventas destinadas a terceros países profundizaron su caída hasta el 6,2%", añade.