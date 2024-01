La farsa laboral de Yolanda Díaz: sus supuestos empleos fijos discontinuos no aportan PIB

Los últimos estudios del sindicato USO hablan de cerca de 700.000 puestos fijos discontinuos falsos que, sin trabajar, figuran en las estadísticas como trabajadores plenos. El Gobierno se ha negado reiteradamente a dar los datos completos y reales que laten tras este maquillaje laboral. Y ahora, un estudio de la consultora Freemarket aporta la ‘prueba del algodón’: no hay incremento del PIB tras esta bolsa de trabajadores falsos. Por lo tanto "no se crea empleo. Se reparte el que había", como señala la consultora.

"Tal y como reflejan los datos parecería que, desde el segundo trimestre de 2020, el número de ocupados está incrementándose de modo sustancial, primero porque el punto de partida era bajo debido a los efectos de la pandemia de Covid-19 y, segundo, por los efectos de la contrarreforma laboral del 21", explica el informe. Sin embargo, el PIB (con la excepción de los años de la pandemia) se mantiene en una horquilla de volúmenes encadenados" que en absoluto confirma ese dato. Porque cada empleo que se crea debe generar PIB. Y la actual generación de empleo no lo hace, ni por lo más remoto, en la misma proporción.

"¿Qué puede ocasionar que, con una variación del número de ocupados de más del 15 por 100, la variación del PIB sea apenas del 8 por 100? Está claro que en este escenario la productividad ha tenido un comportamiento clave", destaca el estudio. "Su evolución, mostrada en variaciones interanuales, ha tenido un comportamiento errático con un acusado descenso en su línea tendencia que no se ha logrado remontar ni compensar", señala. Porque, como concluye, "no se está creando más empleo productivo. Se está repartiendo el existente para producir la misma cantidad de output, pero con un mayor número de trabajadores teóricamente ocupados". Y esto significa que "la combinación de una política de reparto del trabajo con el deterioro de las estadísticas laborales y con la baja productividad del factor trabajo explican que el aumento de la ocupación no haya tenido el impacto esperable sobre el crecimiento del PIB", sentencia el informe.

Esa situación está estrechamente ligada a "la incapacidad de elevar la tasa de empleo de la economía española, a la consolidación de un desempleo muy alto y a una productividad con encefalograma plano. Todas esas variables han mantenido un tono muy mediocre a lo largo de las últimas décadas", explica el estudio.

Es más, con "la contrarreforma laboral se han eliminado los elementos flexibilizadores del mercado de trabajo introducidos por la reforma del anterior Gobierno. Además, se ha realizado un ejercicio de ingeniería estadística cuyo resultado es el falseamiento de los datos reales de desempleo". De ese modo, "a través de la modalidad contractual de los fijos discontinuos se considera a los trabajadores acogidas a ella como empleados indefinidos tanto si están trabajando como si no. Además, en los periodos de paro, muchos reciben prestación, aunque no computen como parados", añade el informe de Freemarket.

Así, pese a que "se observa el crecimiento de la ocupación tras la contrarreforma laboral del 28 de diciembre de 2021, se ve también una evolución extrañamente irregular en la serie, por ejemplo, en los datos del tercer y del cuarto trimestre de 2022".

Y concluye: "Parece evidente que el motivo de esa anomalía es la desaparición de las cifras de paro de los fijos discontinuos que están desempleados y su incorporación al número de los ocupados. Esta ingeniería estadística deja a la EPA sin la información precisa para saber lo que está pasando de verdad en el mercado laboral".