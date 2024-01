El cine español recibe en subvenciones el doble de lo que recauda en taquilla en 2023

Las subvenciones al cine español más que duplican la facturación que genera en taquilla, de modo que, por cada euro que ingresa el sector por la venta de entradas, los contribuyentes aportan dos mediante el pago de impuestos.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Cultura, el cine nacional recaudó un total de 80,8 millones de euros en 2023, superando ligeramente los 13 millones de espectadores en sala. Las películas más taquilleras, del total de 504 títulos exhibidos a lo largo del pasado ejercicio, fueron Campeonex (11,9 millones), Ocho Apellidos Marroquís (8,9 millones) y Vacaciones de Verano (7,4 millones).

Sin embargo, tan sólo hay 16 títulos con una facturación superior al millón de euros, mientras que apenas 28 superan el medio millón y 61 los 100.000 euros. Un total de 400 películas no alcanzan los 20.000 de recaudación y la mitad, unas 250, ni siquiera logran los 1.000 euros en taquilla. Pieles, con 6 euros, Los Días que Vendrán y Sol del Membrillo, con apenas 5 euros, cierran el listado de las menos taquilleras de 2023.

Sin embargo, esta mediocre recaudación no impide que el cine español obtenga la financiación necesaria para seguir produciendo y exhibiendo títulos, a pesar de no vender entradas y, por tanto, no amoldarse al gusto de los espectadores, ya que el dinero público que recibe esta industria en forma de ayudas y subvenciones de todo tipo duplica la facturación de la taquilla.

En concreto, el Ministerio de Cultura destinó el pasado año 167 millones de euros al programa de cinematografía, 71 millones más que en 2022, lo que supone un aumento superior al 70% interanual. Por un lado, destaca el incremento de las dotaciones destinadas al Fondo de Protección a la Cinematografía, que pasa de 65 millones de euros a 106 millones de euros, con el que se financian diversas convocatorias de subvenciones, junto con las ayudas para guiones, proyectos y salas, que experimentan un aumento de 29 millones.

Entre otras líneas, el Estado concede ayudas generales y selectivas para la producción de largometrajes; ayudas a la producción de cortometrajes; ayudas a la distribución; a festivales y certámenes cinematográficos; y ayudas a través de CCAA para guiones y desarrollo de proyectos, para las salas cinematográficas y para la promoción de la cinematografía en lenguas cooficiales.

Tras 2023, España encadena ya cuatro ejercicios consecutivos donde el volumen de subvenciones públicas destinadas al cine supera la recaudación obtenida en las salas; en 2020, la recaudación fue de 43 millones de euros, mientras que las ayudas rondaron los 85,7 millones; en 2021, la recaudación fue de 42,3 millones y las subvenciones de 86 millones; en 2022, la recaudación fue de 82,7 y las ayudas de 96; y en 2023, la recaudación fue de 80,8 millones y las ayudas 167 millones, un nuevo récord histórico.