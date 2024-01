Sánchez promete a los empresarios un "paraíso" si le apoyan tras una esperpéntica foto en Davos

En su segundo día en el Foro de Davos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró un encuentro con los muchos empresarios del Ibex 35 presentes en el encuentro en la ciudad suiza. Entre los asistentes estuvieron Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, un año después del traslado de la sede a Países Bajos que desató una tormenta de ataques desde el Ejecutivo. También acudieron, Carlos Torres y Onur Genç (presidente y consejero delegado, respectivamente, de BBVA), Marten Wetselarr (Cepsa), Francisco Reynés (Naturgy), Josu Jon Imaz (Repsol), José María Ávarez Pallete (Telefónica), José Manuel Entrecanales (Acciona) y José Luis Blanco (Nordex).

De la reunión se difundió una foto que acabó siendo comentadísima en las redes sociales por lo pequeño de la sala y los serios rostros de los empresarios que acompañan a Sánchez. El presidente, no obstante, comentó a los periodistas a la salida que el clima del encuentro había sido muy bueno y que existía buen ambiente. En la reunión no se habrían tratado algunos de los muchos temas que han generado fricciones con las empresas, como los impuestazos a banca y eléctricas o la reciente subida unilateral del SMI.

He mantenido una interesante reunión con los directivos de empresas españolas presentes en Davos. Hemos intercambiado puntos de vista sobre inteligencia artificial, las perspectivas económicas y la reindustrialización de Europa. pic.twitter.com/qYt2vhoyZi — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 17, 2024

Fuentes de los empresarios comentaron que en el encuentro se habían mantenido las formas y no se habían tocado temas espinosos como la salida de Ferrovial. Del Pino llegó a comentar ante los medios que la cita había sido "fantástica".

Mientras, el presidente del Gobierno aprovechó su discurso en el Foro de Davos para dirigirse a los empresarios y vender las bondades de su Gobierno. "Debemos ser audaces y definir un nuevo paradigma de prosperidad. Una nueva ortodoxia económica y social que aproveche los conocimientos y las nuevas herramientas de que disponemos para conjugar el crecimiento económico con la sostenibilidad medioambiental y la prosperidad para todos", proclamó Sánchez en un discurso en las antípodas del de Javier Milei.

Según dijo, él está demostrando en España "que es posible crear riqueza y mejorar al mismo tiempo las condiciones de los trabajadores", vendiendo ante los asistentes el aumento del SMI, la creación de empleo, la, dijo, reducción de la temporalidad e incluso presumiendo de bajar impuestos a "clases medias y trabajadoras" para subírselo a los "ricos".

"Hemos impulsado políticas que nos dijeron que eran imposibles o temerarias. Y, sin embargo, han demostrado ser posibles y beneficiosas", afirmó antes de apuntar que este nuevo modelo de prosperidad necesitará aumentar la participación del sector privado. Las empresas, dijo, son un producto de la democracia, de un orden internacional fundamentado en reglas y de estados de bienestar que sostienen a las clases medias, señaló el mismo día en que los abogados del Congreso cuestionaban la constitucionalidad de la ley de amnistía.

"Sin estos pilares sus modelos de negocio se derrumbarían como un castillo de naipes", advirtió Sánchez a los empresarios antes de hacerles una petición: "que se impliquen". Deben hacerlo, explicó, ayudando a elevar el poder adquisitivo de los trabajadores, frenando la emergencia climática, reivindicando las normas internacionales, defendiendo la democracia y luchando "contra la involución que representa la ola reaccionaria que recorre el mundo".

"En resumen, ayúdennos a dar a la gente una vida mejor. No nos traguemos los viejos postulados neoliberales que presentan al estado como un ente puramente extractivo que no genera valor o que afirman que la única responsabilidad de las empresas es aumentar los beneficios de sus accionistas", añadió Sánchez.

"Paraíso" con condiciones

"Ustedes lo saben. Saben que las empresas necesitan a los gobiernos para innovar y crecer. Y que si las empresas no trabajan juntas, si no alinean sus intereses con los de la sociedad en su conjunto, no podremos superar los grandes retos de nuestro tiempo. Y esto repercutirá en sus empresas", avisó pidiéndoles "actuar en consecuencia y con responsabilidad".

"Piensen a largo plazo. No se dejen arrastrar por esos medios de comunicación y partidos políticos radicales que están obsesionados con proyectarnos como rivales sistémicos, que se lucran vendiendo polarización. No caigan en su trampa. Colaboremos. Aprovechemos los grandes retos que he mencionado antes para tender puentes, potenciar sinergias y establecer nuevas formas de colaboración público-privada", ha afirmado asegurando que España puede convertirse en un "paraíso" para ellas: "España es un paraíso para aquellas empresas que quieran prosperar a través de la innovación, el talento, la energía limpia y barata, la estabilidad institucional e infraestructuras de primera línea. Para las empresas que quieran enriquecerse creando valor real y pagando un nivel justo de impuestos. Damos la bienvenida con los brazos abiertos a esas empresas"