Dancausa se despide como CEO en Bankinter con varios mensajes al Gobierno por sus medidas "intervencionistas"

Marías Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, dejará sus funciones ejecutivas el próximo 21 de marzo para convertirse en presidenta institucional. Sin embargo, saldrá por la puerta grande, plantando cara a los abusos del Gobierno contra las empresas, en general, y contra la banca, en particular. Así, hoy mismo se mostrado especialmente en contra de dos de las propuestas estrellas del Gobierno respecto al sector: el impuestazo o la limitación de los sueldos de los directivos.

En concreto, durante la rueda de prensa para presentar los resultados anuales de la entiidad financiera, Dancausa ha rechazado la posibilidad de que el impuestazo se convierta en permanente. "No se pueden estar cambiando las reglas del juego continuamente, crea inseguridad jurídica", ha subrayado ante los medios, donde ha informado también de que se reunirá con nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para abordar algunas cuestiones clave para el sector, como lo son el propio impuesto extraordinario, la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero o la participación en el reparto de los fondos europeos.

Al respecto, Dancausa espera hacer entrar en razón al ministro para que reconsidere la postura del Gobierno sobre el impuesto extraordinario para evitar la posibilidad de hacerlo permanente. Igual de importante considera poder abordar con Cuerpo la discriminación que supone este impuesto respecto de las entidades que facturan menos de 800 millones de euros, que no están siendo gravadas por este tributo".

La consejera delegada también ha defendido que el sector necesita un "marco jurídico estable" para operar y que atraiga inversores extranjeros, y ha añadido que el sector ya paga un 30% del Impuesto de Sociedades.

Carga contra limitar los sueldos

Del mismo modo, la banquera ha cargado contra el planteamiento de Díaz de limitar los sueldos de los altos directivos. Para Dancausa, estas medidas son "muy intervencionistas. Parece que el Gobierno quiere interferir en la gestión de las empresas sin contar con los empresarios".

En este sentido, la todavía consejera delegada de Bankinter ha señalado que si bien estas medidas suelen ser presentadas en períodos electorales para hacer "guiños a los votantes", no se suelen desarrollar, añadiendo que lo que se debe hacer es tomar medidas que beneficien a la población en su conjunto.

Díaz recula

Por su parte, Yolanda Díaz ahora recula sobre la posibilidad de limitar los sueldos a los directivos. En este sentido, ha negado haber propuesto limitar los salarios de los grandes directivos, aunque ha insistido en que estos son "abusivos" y que cada vez es mayor la brecha entre lo que cobran ellos y sus trabajadores.

"Lo que he hecho es una reflexión sobre la distancia, la diferencia, que hay entre los salarios de los trabajadores y los grandes dirigentes del Ibex 35, que no lo digo yo, son datos públicos del año 2022, hay una distancia de 54 veces. Y he dicho sencillamente que estos salarios eran excesivos y que en España se estaba ensanchando esa distancia. No he hablado de limitar los salarios", ha asegurado Díaz en una entrevista en Telecinco.