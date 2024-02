"Siento un profundo desprecio por el Estado": el balance de Javier Milei en su viaje a Italia

El presidente de Argentina, Javier Milei, acaba de completar una gira internacional por Israel, Italia y El Vaticano, donde ha tenido la oportunidad de mantener encuentros con Giorgia Meloni, Benjamin Netanyahu y el Papa Francisco. El presidente argentino viajó acompañado por una comitiva formada por la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina; la canciller y ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino; el ministro del Interior, Guillermo Francos; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el embajador designado en Israel, el rabino Axel Wahnish; y el secretario de Culto, Francisco Sánchez.

En concreto, en Israel pudo reunirse con el presidente, Isaac Herzog, y con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y mostró una vez más su apoyo al país, insistiendo en que espera poder trasladar la embajada de Argentina a la ciudad de Jerusalén. Del mismo modo, aprovechó la ocasión para visitar uno de los kibutz atacados por los terroristas de Hamás el pasado 7 de octubre y rezó frente al Muro de las Lamentaciones. Por su parte, en su visita a Italia y El Vaticano, Milei se reunió con el presidente italiano, Sergio Mattarella, con la primera ministra, Giorgia Meloni, y con el Papa Francisco. Además, participó en la ceremonia de canonización de la primera santa argentina, Mama Antula.

Pero lo más importante de esta gira es que Milei ha vuelto a ser el gran abanderado de la libertad a nivel global, mostrando al mundo las virtudes del liberalismo, no sólo en sus entrevistas con dirigentes políticos, sino también en los medios de comunicación.

El Estado es una mafia

En concreto, se ha hecho especialmente viral una entrevista que le hicieron el pasado 12 de febrero en el programa Quarta Repubblica del canal Rete 4, perteneciente al grupo Mediaset Internacional. En ella, el presidente de Argentina presumió de ser el primer presidente del mundo liberal-libertario y, además, de considerarse filosóficamente anarcocapitalista. En este sentido, Milei no dudó en decir que "siento un profundo desprecio por el Estado" y asegurar que "el Estado es el enemigo". De hecho, Milei explicó ante el gran público algunas ideas muy populares dentro de los círculos libertarios, como es el caso de la teoría predatoria del Estado. Desarrollada por autores como Charles Tilly, Franz Oppenheimer o Mancur Olson (algunos de ellos procedentes incluso de la socialdemocracia), esta teoría sostiene que el Estado es fruto de procesos bélicos y que, en el fondo, no deja de ser una banda de bandidos que se dedica a expoliar a la ciudadanía.

Milei aseveró que "el Estado es una asociación criminal donde un conjunto de políticos se ponen de acuerdo en utilizar el monopolio de la violencia para robar los recursos del sector privado". De hecho citó al propio Franz Oppenheimer para explicar la distinción que éste hace entre los medios políticos y los medios económicos: "los métodos del mercado es el comercio, la producción, el ahorro, la inversión", mientras que "el método del Estado es el robo", detalló Milei. Por tanto, concluyó, "el Estado no es sólo la asociación criminal más grande del mundo, sino que, además, es el ladrón estacionario".

Con esto, el presidente argentino hacía referencia de forma directa a la teoría de Mancur Olson, según la cual el Estado es el resultado de un proceso por el cual una banda de bandidos que en origen se comportaban como bandidos itinerantes arrasando un territorio y marchándose posteriormente, deciden establecerse en un mismo lugar, como bandidos estacionarios, y ejercer el monopolio de la fuerza sobre él y sus habitantes de forma permanente, al darse cuenta de que esto es más rentable.

Por otra parte, en la misma entrevista Milei no dudó en decir que los políticos "son lo peor de la población" y que proceden de los peores estratos de ella, una idea adelantada ya por Hayek en Camino de Servidumbre. Sin embargo, el conductor del programa aprovechó esto para preguntar a Milei si pensará igual dentro de un año, cuando él mismo se haya convertido en el Estado. Al respecto, el presidente argentino no dudó en negar esto y detallar que si entró en política es porque "me di cuenta de que la única forma que había de hacer esto era meterse dentro del sistema para dinamitarlo desde dentro". Como explicó, si hoy es presidente, lo es para vencer al statu quo. De este modo, Milei trata de enfrentar la llamada ley de hierro de las oligarquías explicada por Michels.

Asimismo, el entrevistador le preguntó al presidente de Argentina sobre la imagen pública que ha mostrado desde que entrara en campaña, en referencia a la popular imagen en la que porta una motosierra. Así, el conductor del programa quiso saber si hoy Milei se arrepiente de ello, pero, como era de esperar, el presidente argentino explicó que está "orgulloso" y que, de hecho, está logrando minimizar el tamaño del Estado.

En este sentido, un momento especialmente interesante de la entrevista fue cuando el conductor del espacio televisivo trató de vencer dialécticamente a Milei al indicarle que esta política de reducción del Estado era totalmente contraria a la que se estaba desarrollando en Europa. Sin embargo, en lugar de convencer a Milei de su supuesto error, el presidente argentino logró rebatir con solvencia esta argumentación al explicarle que, en realidad, Europa es la región del mundo que menos crece económicamente como consecuencia del inmenso tamaño del Estado. De hecho, al respecto, como ya hiciera en su época de tertuliano y conferenciante, Milei volvió a cargar contra el keynesianismo, una teoría "creada en favor de políticos mesiánicos y ladrones y corruptos".

Encuentro con el Papa

Otra de las citas del viaje de Milei ha sido su encuentro con el Papa Francisco, a quien ha decidido pedir disculpas por sus ataques durante la campaña, tratando de este modo de estrechar lazos con el Sumo Pontífice. Así, Javier Milei aseguró que ha reconsiderado "algunas posiciones" y que el Papa "es la persona más importante de toda la Argentina".

Sin embargo, uno de los detalles que no ha pasado desapercibido en relación con el encuentro entre Milei y el Papa Francisco han sido los regalos que han intercambiado. Francisco le regaló un medallón de bronce con una representación del Baldaquino de San Pedro y varios ejemplares de algunos de sus libros. Por su parte, en representación del Gobierno, Milei le regaló alfajores de dulce de leche y galletas de limón, además de una copia de la carta manuscrita por el Canciller José María Gutiérrez a Juan Bautista Alberdi acreditándolo como representante en Europa en mayo de 1854 y un cuadro con una postal conmemorativa de 'Mamá Antula'.

No obstante, a título personal, Milei le regaló también una serie de obras fundamentales del pensamiento libertario, un detalle muy significativo dado el profundo anticapitalismo que profesa el Pontífice. Así, le entregó un ejemplar de La Acción Humana de von Mises, un tratado de economía que es una referencia absoluta dentro del pensamiento de la Escuela Austriaca de Economía. Asimismo, le regaló otro ejemplar de La fatal arrogancia de von Hayek, donde el economista vienés trata de demostrar que el socialismo es un error intelectual (pues el Estado es incapaz de coordinar centralizadamente la sociedad) derivado de la arrogancia de ciertos individuos y, además, que la riqueza económica es fruto del respeto a la propiedad privada.

Del mismo modo, Milei le hizo entrega del libro Pandemia y dirigismo, donde se recopilan diversos artículos del profesor Jesús Huerta de Soto sobre cómo los Estados han aprovechado la pandemia para aumentar su control sobre la sociedad, abusar del endeudamiento público y excederse en sus políticas monetarias. Además, le regaló una copia de Anarquía, Dios y el Papa Francisco, un artículo escrito también por Huerta de Soto donde se vincula al catolicismo con el libertarismo, y de Socialismo, corrupción ética y economía de mercado, otro escrito donde el catedrático español denuncia la corrupción social que se deriva del intervencionismo estatal. Así lo destacaba en su canal de YouTube el economista español, Juan Ramón Rallo.

Reunión con Meloni

Asimismo, cabe destacar el encuentro que mantuvieron Javier Milei y Giorgia Meloni durante la visita del presidente argentino al país. En ella, ambos dirigentes abordaron "sectores clave" para ambas economías, como lo son "la energía, las infraestructuras y la agroalimentación". Del mismo modo, trataron de encontrar el modo de "profundizar la relación bilateral entre ambos países y desarrollar una agenda de trabajo conjunta".

Oggi ho accolto a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica Argentina @JMilei. Un incontro positivo nel quale abbiamo dialogato sullo sviluppo di nuovi partenariati in settori chiave per le nostre economie come l'energia, le infrastrutture e l'agroalimentare. Italia e… pic.twitter.com/mGo4YtdhgX — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 12, 2024

Tal y como publicó posteriormente en redes sociales Meloni, la reunión fue muy "positiva", destacando también que "Italia y Argentina cuentan con un profundo vínculo histórico y cultural que esperamos continúe para una cooperación renovada en diversos campos".