Eamonn Butler: "No podemos dejar que las atrocidades del comunismo caigan en el olvido"

Eamonn Butler es una de las figuras más relevantes de la esfera liberal anglosajona. Desde hace cuatro décadas, ocupa la jefatura del Adam Smith Institute, uno de los centros de estudios más influyentes de Reino Unido. Con motivo de su paso por Madrid, Libre Mercado recogió sus impresiones sobre la situación que atraviesa el liberalismo a nivel mundial.

"Llevo 45 años al frente de una organización dedicada a promover el liberalismo. Voy cumpliendo años y seguro que he olvidado muchas cosas importantes, pero hay algo que sí tengo claro: la regla de oro para que nuestras ideas avancen es promover el talento e incentivar el desarrollo de personas brillantes que sean capaces de luchar contra el consenso izquierdista que comparten muchos medios de comunicación y espacios de creación de opinión. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para construir una visión alternativa y, para ello, necesitamos a los más brillantes", explicó en un evento celebrado por el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social de la Universidad San Pablo CEU.

Ante decenas de personalidades provenientes del espectro intelectual de centro-derecha, Butler reivindicó la importancia de "mostrar empatía y entender el punto de vista de la ciudadanía ante las grandes cuestiones. Debemos atender esas demandas con originalidad, con creatividad y con inteligencia, demostrando que podemos abordar los temas que generan preocupación a la sociedad y poniendo de manifiesto que nuestras recetas son mejores y más efectivas. Si la gente se preocupa por la sanidad o el medio ambiente, hablemos de ello pero desde nuestros postulados".

"Trabajé durante años en un periódico económico y a menudo me di cuenta de lo importante que es traducir la economía para expresarla en términos fácilmente digeribles. A los liberales nos gusta hablar de economía, pero hay que hacer que la economía resulte accesible para el periodista al que se le remite una información y, sobre todo, para el lector que la lee", recalca.

El autor de numerosos libros y ensayos considera que "en las últimas décadas hemos vivido un desarrollo muy acelerado. Cuando nací, cuatro de cada cinco personas vivían por debajo del umbral de la pobreza. En los años 90, ese porcentaje era de aproximadamente un 65%. ¿Qué ha permitido que hoy estemos en niveles inferiores al 10%? El libre comercio ha sido vital, ha ayudado enormemente, integrando en la economía global a países en vías de desarrollo que han logrado acelerar su crecimiento al disfrutar de más oportunidades. Lamentablemente, el libre comercio está bajo ataque y parte de la derecha populista ha abrazado ese equivocado discurso de la izquierda radical".

Butler lamentó que "la regulación en Europa se ha convertido en una pesadilla. Hay sectores que crecen mucho más rápido en EEUU porque no están sujetos a tanta presión normativa. ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta de eso? ¿Por qué hemos normalizado un crecimiento mucho menor del que podríamos obtener si no pusiésemos tantas limitaciones a la actividad inversora y empresarial?".

Contra el comunismo

Refiriéndose al auge de las ideologías de extrema izquierda, recordó que "nadie que tenga menos de cuarenta años puede tener un recuerdo de la Unión Soviética o del desastre que supuso el maoísmo en China. Tenemos que mantener viva la memoria de los horrores del comunismo. En Reino Unido estamos preparando una serie documental sobre el sufrimiento que causó y los destrozos que provocó el régimen soviético en la mitad de Europa. No podemos dejar que tantas atrocidades cometidas por el comunismo caigan en el olvido, porque eso blanquea la posición política de quienes hoy en día pretenden normalizar ese discurso y esa ideología criminal".

"Lo ocurrido en Corea sí nos permite ilustrar en el presente lo que pasa cuando se aplican políticas liberales o recetas comunistas. Es, sin duda, un experimento dramático. En el Norte se vive diez años menos. En el Sur, la gente común es 50 veces más rica. Y, pese a la brutal represión del régimen, casi 35.000 norcoreanos han cruzado la frontera y decenas de miles más lo han intentado pero han muerto en el intento. ¿Por qué nadie emigra a Corea del Norte? Porque el comunismo es un infierno", añadió.

Comentando el auge de ciertos discursos nacionalistas, Butler pidió encontrar un equilibrio liberal que tome en cuenta estas preocupaciones: "Reagan y Thatcher fueron capaces de defender el individualismo sin dejar a un lado el patriotismo. Son mensajes compatibles, no enfrentados. Ahora que la nación vuelve a cobrar relevancia como sujeto de acción política y como definición identitaria, no olvidemos que su defensa no es necesariamente excluyente para con los mensajes de la libertad".

"Lo que está pasando en Rusia, en China… nos demuestra que estamos del lado correcto de la historia. Nosotros hemos construido y desarrollado sociedades abiertas y plurales, economías liberales y dinámicas… Tenemos la superioridad moral y debemos proponer nuestras ideas con orgullo y convicción", concluyó el intelectual británico.