Las nucleares van a durar mucho más que este Gobierno

En la vida se pueden cometer muchos errores. Unos mayores, otros menores, pero la vida sigue. La diferencia está en que la vida seguirá mejor o peor, según el error que hayas cometido. Todo será más fácil o más difícil, más barato o más caro. Pero la vida seguirá.

El gobierno de España está pertrechado en una trinchera ideológica, la trinchera antinuclear. Antes sacaban pecho, ahora están solos en el mundo. Instaurados en el sostenella y no enmendalla viven una distopía que han construido a imagen de su insaciable sectarismo.

Pero la vida sigue. Podrán cerrar las centrales nucleares españolas. Podrán exprimirlas con una fiscalidad abusiva e injusta hasta matarlas de inanición. Podrán echar la culpa a sus dueños, podrán construir relatos absurdos que ya no compran ni siquiera los suyos. Podrán hacer muchas cosas, pero la vida sigue.

La energía nuclear ha sido, es y será una tecnología fundamental para la transición energética. Ésta no será posible sin la energía nuclear. Si prescindimos de ella todo será más difícil, todo será más caro, todo será peor. Pero la vida seguirá. Pagaremos los de siempre mientras los responsables se van de rositas a algún otro carguito desde el que seguir empeorando la vida de la gente. Es a lo que se dedican, en realidad.

Los profesionales de la industria nuclear seguirán trabajando. Si no es aquí, será en otro sitio. Los profesionales nucleares españoles son demandados en todo el mundo. No hay proyecto nuclear donde no haya empresas o tecnología española. Esa marca España a la que los políticos dan la espalda, ningunean y desprecian a partes iguales mientras dilapidan dinero público con el único objetivo de saquear fondos europeos en una impostada carrera por llevar a cabo una transición energética en la que ellos mismos no creen.

Estos días Madrid es el epicentro mundial de la energía nuclear. Liderados por los Jóvenes Nucleares, personas de casi 30 nacionalidades diferentes se reunirán en nuestro país porque la industria nuclear española es un referente mundial y porque muchos profesionales españoles ostentan cargos de enorme responsabilidad en organismos nucleares internacionales. Vienen a España a decirnos que nuestro gobierno se equivoca, que el futuro es nuclear y la energía nuclear es el futuro, que no debemos bajarnos de este tren y que si lo hacemos lo pagaremos muy caro.

Vienen, además, a defender nuestra industria, a nuestros profesionales y la generación de una energía limpia, segura, fiable y competitiva. Si este gobierno decide prescindir de ella, la vida seguirá. Pero cuando la gente decida prescindir de este gobierno, la vida seguirá también. De algo pueden estar seguros, la energía nuclear en España va a durar más (mucho más) que este gobierno. No les quepa duda.