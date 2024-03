La izquierda brama contra los beneficios históricos de Mercadona: "Es una absoluta indecencia"

Mercadona hace historia. La compañía de Juan Roig ganó 1.009 millones de euros en 2023, un 40% más respecto al ejercicio anterior y un nuevo récord. De acuerdo a los datos que dio a conocer Roig ayer martes, las ventas en este ejercicio subieron un 15%, hasta los 35.527 millones de euros, mientras que en volumen supuso 13.600 millones de litros/kilos, con un incremento del 5%.

Del total de las ventas, 34.000 millones correspondieron a España y 1.400 millones a Portugal, lo que se traduce en una cuota de mercado nacional del 27,6% y del 8%, en el luso, "de lo que estamos muy satisfechos", aseguró el presidente de Mercadona en la rueda de prensa en la que se mostró "orgulloso de dirigir esta empresa".

Pero los buenos números de la compañía valenciana han indignado a la izquierda política y tuitera. Mercadona es una de las empresas más odiadas por partidos como Podemos o Sumar, que no han dudado en utilizar sus cifras para desprestigiarla. El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha acusado, directamente, a Mercadona de ser responsable de la inflación que azota nuestro país. No sabe que la inflación es un fenómeno monetario, principalmente.

La inflación son ellos. https://t.co/ECTqTOvy89 — Íñigo Errejón (@ierrejon) March 12, 2024

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que en otras ocasiones no ha dudado en insultar a Roig calificándolo de "capitalista despiadado", se ha reafirmado en sus palabras. Para Belarra, las cifras de Mercadona son "una absoluta indecencia. Yo me reafirmo. Es capitalismo despiadado cobrarle más a la gente por llenar la nevera para después hacer 1.000 millones de beneficio. Me parece que es una vergüenza". Para evitar que la compañía de Roig siga registrando beneficios, Belarra ha propuesto intervenir el sector "topando los márgenes de la distribución alimentaria." Un plan sin fisuras.

Hoy la publicación de los beneficios de Mercadona del año pasado en plena crisis de la inflación ha dejado muy clara una cosa: se han forrado a tu costa. pic.twitter.com/2k9LEBGUHj — Ione Belarra (@ionebelarra) March 12, 2024

Desde la cuenta oficial de Podemos también se hacen eco de unos datos de Facua acusando a Mercadona de subir los precios un 875%. Tampoco se sostiene el argumento de esta asociación de consumidores.

"Según Facua, para que Mercadona pueda tener estos beneficios, en ocasiones ha tenido que subir los precios hasta un 875% o practicar la reduflación. Lo que ha hecho el Gobierno hasta el momento no ha servido para nada. Hay que poner tope a los precios". 🎥 Noemí Santana @noepmp pic.twitter.com/1vOnHMFJdA — Podemos (@PODEMOS) March 13, 2024

A pesar de su larga lista de detractores, la realidad es que, gracias al éxito del negocio de Mercadona, la firma puede contribuir notablemente a la riqueza del país. Por ejemplo, se puede permitir pagar de forma directa e indirecta 2.604 millones de euros en impuestos, un 15% más que en 2022. En concreto, la cifra del Impuesto de Sociedades, superó los 343 millones de euros, incrementándose un 43% respecto al pasado ejercicio, con un tipo impositivo del 23,3%. A esa cuantía hay que sumar el IVA o la Seguridad Social. A Pablo Echenique le hierven estas cifras, y se pregunta si ponerlas encima de la mesa, como ha hecho hasta La Sexta, "¿es periodismo o es sexo oral?".

¿Esto que hace aquí Iñaki López con Juan Roig de Mercadona es periodismo o es sexo oral? pic.twitter.com/QEPHIN49gZ — Pablo Echenique (@PabloEchenique) March 12, 2024

Además, el buen hacer de Mercadona le ha permitido este año elevar su plantilla hasta los 104.000 trabajadores, con un aumento de 5.000 empleados en 2023, de los que 3.200 han sido en España y 1.800 en Portugal. Así, la aportación del PIB de España durante estos doce meses ha sido de 30.768 millones de euros, cifra que representa el 2,1% del total nacional.

Y Mercadona ha logrado todo esto sin "forrarse" subiendo precios como asegura la izquierda. Tal y como ha explicado el economista Juan Ramón Rallo en su canal de Youtube, el aumento de los beneficios de la compañía este año no se debe a que haya disparado sus márgenes de cada producto vendido (los ha subido ligeramente, de 3,35 céntimos a 4 céntimos), se debe a que vendió un 15% más, a que tuvo menores costes de amortización y a que tuvo beneficios financieros de carácter extraordinario.