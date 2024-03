Así enseña Begoña Gómez a lograr fondos públicos: "Profesionalizamos la captación de fondos para que sea exitosa"

La mujer del presidente no ha tenido reparos en organizar eventos o contar con plataformas desde las que enseñar a "profesionalizar" y tener "éxito" en la captación de fondos para el tercer sector -entidades sin ánimo de lucro-, un área en el que el principal aportante de fondos es el Gobierno de su marido. El vídeo que hoy muestra Libertad Digital es simplemente un ejemplo de su actividad a lo largo de los últimos años, donde no han faltado consejos centrados en el logro de fondos europeos, subvenciones públicas o fondos para sortear el impacto de la Agencia 2030 que, una vez más, impone el Gobierno de su marido.

El vídeo en cuestión corresponde a las jornadas tituladas "Tendencias en la captación de fondos para emergencias e investigación". El evento due promovido por el Máster en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro de la UCM y Zohar Consultoria & Marketing Social.

La UCM es la Universidad Complutense en la que mantiene desde másters hasta la dirección de una cátedra la mujer del presidente, pese a que carece de una titulación universitaria oficial.

El evento se celebró el 21 de marzo de 2023 y fue anunciado con dos mesas redondas. "Mesa redonda 1: Adaptarse a las emergencias. Con Jaime Gregori, Cruz Roja; Francesco Sciacca, ACNUR; Javier Ruiz, WorldVision; Coordinado por Ricard Valls, Director de Zohar". La segunda mesa redonda se convocó con el siguiente cartel: "La salud e investigación como espacio emergente en captación de fondos. Marta Cardona, CRIS Contra el Cáncer; Cristina Rives, Fundación Gasol; Gloria Oliver, Gerente de la Fundación Pasqual Maragall y presidenta de la AEFR; Coordinado por Begoña Gómez, Directora de la Cátedra de Transformación Social - UCM".

La AEFR es la Asociacion Española de Fundraising, la entidad que engloba a las principales instituciones centradas en la captación de ese tipo de fondos. Y uno de los mayores aportantes es el Gobierno nacional que preside Pedro Sánchez.

La propia Asociación señala en su web que "las relaciones institucionales permiten establecer puentes de colaboración con todo tipo de instituciones privadas y públicas para que las Entidades No Lucrativas, socias y no socias de la AEFr, puedan desarrollar adecuadamente el fundraising". El fundraising es la actividad de captación de recursos que realizan las entidades sin ánimo de lucro —ONG, fundaciones, asociaciones, agrupaciones, etc.— para financiar sus proyectos.

"Apoyar la consolidación del Tercer Sector en España, a través de la colaboración con distintas organizaciones sectoriales, incide directamente en la misión de la AEFR: Contribuir al éxito del sector de la captación de fondos mediante su profesionalización", añade la Asociación.

En el vídeo Begoña Gómez no oculta que el objetivo es conseguir "profesionalizar la estrategia de captación de fondos para que sea exitosa". Porque "cuando se define bien la estrategia de captación de fondos no sólo se captan recursos monetarios sino que, además, estás activando la comunicación, la sensibilización, la confianza en la organización y la fidelización". Y es que "hablamos de la donación recurrente, no puntual" porque los proyectos "son a medio y largo plazo y se necesita que los donantes estén a medio y largo plazo, se necesita que los donantes estén el máximo tiempo posible".