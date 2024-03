Milei reta al peronista Kicillof y llama a la rebelión fiscal en Buenos Aires: "Ladrón que roba a otro ladrón"

Milei sigue pisando fuerte. A pesar de que el Senado acaba de rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Ejecutivo argentino sigue convencido de cuál es el camino que ha de seguir el país y de los resultados que ya está cosechando. Como explicó el portavoz Manuel Adorni en rueda de prensa ante los medios de comunicación, el Decreto continúa vigente a la espera de que la Cámara de Diputados se pronuncie al respecto.

En Libre Mercado ya hemos informado de cómo la inflación se está moderando y que el riesgo país ha caído un 30%. Además, cabe añadir que el gasto del gobierno se ha reducido en un 36,5% y que la base monetaria ya se ha contraído un 30%.

Del mismo modo, como confirmó el pasado viernes el Ministerio de Economía en su página web, en el mes de febrero el Sector Público volvió a registrar de nuevo superávit financiero (que fue de más de 338 millones de pesos) después de que en enero éste ascendiera hasta los 518.408 millones de pesos. Así, Milei ha logrado encadenar dos meses consecutivos con superávit, algo que no ocurría desde el año 2011.

Por tanto, no es de extrañar que, en una entrevista concedida para Radio Mitre el pasado sábado, Milei no dudase de presumir de sus éxitos económicos. Sin embargo, la repercusión que ha tenido esta intervención radiofónica del presidente argentino no se limita sólo a los excelentes datos macroeconómicos que en ella se comentaron, ni tampoco al creciente apoyo popular que dijo tener Milei, reflejo de la tenue pero notoria mejoría de la economía del país. Lo que a muchos más ha llamado la atención es el respaldo del economista al diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, que llamó recientemente a la rebelión fiscal contra Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires.

Rebelión fiscal

El pasado sábado por la mañana, Espert, concedió en Radio Mitre una entrevista para el programa ‘Sábado tempranísimo’, donde criticó directamente las subidas de impuestos a los bienes inmobiliarios urbanos y rural y a las patentes que se aplica a los automóviles en la provincia de Buenos Aires. Esta provincia está gobernada por Axel Kicillof, del peronista Partido Justicialista.

Y es que, los tipos impositivos han pasado a situarse entre el 140% y el 200% para los inmuebles urbanos y rurales, mientras que para las patentes que se aplican a los automóviles, esta subida de impuestos supondrá que el tipo impositivo oscilará entre el 200% y el 288%.

Al respecto, Espert apuntó a que la subida de impuestos de Kicillof iba contra la ley. En concreto, comentó que "en la provincia de Buenos Aires, el delirio es un gobernador que, violando la ley impositiva, ha aumentado la patente, el inmobiliario residencial, el inmobiliario rural a lugares impagables", añadiendo que "el aumento de patentes, el del inmobiliario rural y el residencial no hay que pagarlo". Así, quiso incidir en que esta sería una "rebelión fiscal con sentido común", llamando también a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aire "a que no paguen el aumento impositivo".

Por su parte, en otra entrevista concedida ese mismo día para la misma cadena radiofónica, Milei se refirió a las palabras de Espert y a la subida de impuestos de Kicillof. "Ese aumento de impuestos es confiscatorio", explicó el presidente, que expuso también que "lo que está haciendo el señor Kicillof es expropiatorio" y una "violación del derecho de propiedad".

Asimismo, quiso pronunciarse en estos mismos términos también en redes sociales, donde escribió que "parece que cuando habla del derecho de propiedad el Gobernador, no entiende que subir los impuestos netos es una violación del derecho de propiedad".

Parece que cuando habla del derecho de propiedad el Gobernador, no entiende que subir los impuestos netos es una violación del derecho de propiedad...

Puede que esté confundido porque él leyó a un tal Alberti (asumo que nada que ver con nuestra historia) en lugar de Alberdi... https://t.co/VWLvQ7jgQ3 — Javier Milei (@JMilei) March 16, 2024

Así las cosas, en esta entrevista para Radio Mitre, Milei no dudó tampoco en señalar que "ladrón que roba a otro ladrón, tiene 100 años de perdón" y que, dado el carácter confiscatorio de esta subida de impuestos, "el planteamiento que hizo Espert es válido", añadiendo además que "Kicillof tiene que entender que tiene que bajar el gasto público, no subir los impuestos".

De hecho, ante la posibilidad de que los ciudadanos se enfrentasen a embargos si deciden emprender esta rebelión fiscal, Milei agregó que "eso es si es de uno solo; si lo llegan a hacer todos juntos a la vez es una cosa bastante más complicada". De esta forma, el presidente argentino estaría respaldando la propuesta de Espert de llevar a cabo una rebelión fiscal "con sentido común" y que los habitantes de la provincia de Buenos Aires no paguen las nuevas subidas de impuestos.

"Le estamos devolviendo a los argentinos el dinero"

Con todo, en esta misma entrevista Milei apeló al gobernador de la provincia a bajar el gasto en lugar de aumentar los impuestos. "Kicillof debe entender que debe bajar gastos públicos, no aumentar los impuestos", reiteró. Y es que, al respecto, cabe destacar que si bien ambas alternativas (subir impuestos o reducir el gasto) pueden ayudar a reducir el déficit presupuestario, lo cierto es que, tanto económica como moralmente, es preferible permitir que los ciudadanos dispongan de su dinero en lugar de imponer niveles confiscatorios de impuestos que lo único que sirven, al final, es para desincentivar la actividad económica y lastrar la apretada economía de las familias.

La propia gestión económica del Gobierno de Milei está siendo buena muestra de ello. Como ya hemos comentado, en sus dos primeros meses al frente del Ejecutivo, el economista liberal-libertario ha conseguido registrar dos superávits, y lo ha hecho, fundamentalmente, controlando el gasto. "Nosotros le estamos devolviendo a los argentinos todo ese dinero con el déficit cero y cerrando el déficit cuasifiscal", explicaba Milei para Radio Mitre. Así, destacaba que en esos dos primeros meses su gestión económica ha permitido que el déficit fiscal consolidado haya bajado en 11 puntos del PIB (habiendo hecho un ajuste de 5 puntos en el Sector Público y de 6 puntos en el Banco Central).