Las advertencias del Banco de España sobre el crecimiento que Sánchez se niega a escuchar

La semana pasada comentaba que el crecimiento para 2024 no era un crecimiento auténtico, sino que recibía un impulso artificial desde el IVTR-2023. Eso queda muy claro al analizar el informe trimestral sobre las proyecciones macro de la economía española que ha publicado el Banco de España.

En dicho informe, el informe trimestral y proyecciones macroeconómicas de la economía española, correspondiente al primer trimestre de este año, donde analiza no sólo la evolución de la economía, sino también los componentes de su crecimiento, para establecer los motivos del mismo y su proyección a futuro.

En dicho documento constata que dentro de la incertidumbre que incorporan las circunstancias geopolíticas, en buena parte de la economía mundial se ha estabilizado la actividad económica debido al vigor que siguen presentando los mercados laborales, con referencia especial a Estados Unidos.

Todo ello, en un contexto en el que los mercados descuentan que los bancos centrales comenzarán en los próximos meses a reducir los tipos de interés, que conllevará un abaratamiento de la financiación, a partir de la moderación de la inflación hacia ritmos de crecimiento de los precios cercanos a los objetivos marcados por las autoridades monetarias de cada zona. Pese a todo, habrá un debilitamiento de la economía estadounidense y china y tasas muy bajas, pese a la revisión al alza, en el resto de zonas.

Adicionalmente, señala a la eurozona como una de las zonas donde la debilidad económica es más intensa, donde la política monetaria se está transmitiendo con una fuerza mayor de la esperada, al tiempo que sufre una pérdida de competitividad.

En cuanto a España, señala que ha registrado un dinamismo mayor del previsto, al doblar en el IVTR-2023 las previsiones del Banco de España de crecimiento intertrimestral.

Fuente: Informe trimestral y proyecciones macroeconómicas de la economía española ITR-2024. Boletín estadístico. Banco de España

Esto, sin duda, sería una buena noticia, pero si continuamos leyendo el informe del Banco de España, enseguida constata que dicho crecimiento de la economía se basa en dos factores: el primero de ellos, la aceleración del crecimiento del gasto público, con un crecimiento del 3,8% en 2023 frente al 2,2% que estimó el Banco de España, es decir, casi tres cuartas partes más de lo previsto.

Fuente: Informe trimestral y proyecciones macroeconómicas de la economía española ITR-2024. Boletín estadístico. Banco de España

Junto a ello, la acumulación de inventarios contribuyó también a un comportamiento mejor de lo esperado.

Sin embargo, el consumo privado y la formación bruta de capital fijo se comportaron peor de lo previsto, siendo preocupante este hecho, porque, como señala el informe del Banco de España, son el sostén esencial del crecimiento de una economía de manera estable, es decir, son los elementos que la hacen sostenible por sí misma, no sostenida artificialmente por el gasto público.

Fuente: Informe trimestral y proyecciones macroeconómicas de la economía española ITR-2024. Boletín estadístico. Banco de España

Del mismo modo, la debilidad de la productividad limita el crecimiento a medio y largo plazo, lastrando las posibilidades del crecimiento potencial de la economía.

Por tanto, dicho crecimiento cuenta con un barniz artificial, que no recoge la evolución real de la economía española, pues la actividad productiva privada empeora su comportamiento, siendo sustituida por una aceleración del gasto público que habrá de descender en este año, al tener que cumplir con las reglas fiscales, elemento que el Banco de España considera un riesgo para el mantenimiento de la actividad económica, al haber estado sostenido por el gasto público. Se trata de un crecimiento insano.

En cuanto a la mejora de previsiones para 2024, que pasan del 1,6% al 1,9%, vienen provocadas, en un porcentaje muy importante, por la aceleración del PIB trimestral del último trimestre.

Como el crecimiento anual es la media de los crecimientos interanuales de los cuatro trimestres del año, el hecho de que el último trimestre del año anterior se acelere eleva artificialmente, por efecto estadístico, el crecimiento anual del año siguiente, porque los tres primeros trimestres vendrán de un impulso dado en el IVTR del año previo, de manera que tres de los cuatro trimestres experimentarán un crecimiento interanual importante respecto a los mismos trimestres del año anterior. Y tres de cuatro pesan mucho en la media de los cuatro trimestres.

Por tanto, ni hay verdadera generación de actividad económica productiva privada que haga a la economía sostenible, ni el crecimiento de 2024 es por aceleración real de la economía, sino por efecto estadístico base al haberse acelerado el dato del IVTR-2023.

Sigue siendo necesario lograr una consolidación fiscal e impregnar de reformas a la economía española que permitan hacerla sostenible por sí mismo y no dependiente, como es ahora, del ingente gasto público desplegado por el Gobierno.

En definitiva, la economía española ha estado -y está- sostenida por el gasto público, cuyo endeudamiento enorme provoca un efecto expulsión de la inversión privada, a la que también ahuyenta la creciente inseguridad jurídica creada por el Gobierno. España necesita reformas, no más gasto, déficit y deuda, ni más impuestos. Necesita que la economía sea sostenible por sí misma, no sostenida con fondos públicos. Necesita un crecimiento sano, no uno moribundo, que languidece, mientras pierde productividad a borbotones y cada día se queda sin capacidad estructural para crecer.