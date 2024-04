Cómo será la España de 2050: las cifras clave de la demografía a las que no hacemos ni caso

¿Cómo será la España de 2050? No somos conscientes, pero ese momento ya no queda tan lejos. ¿Recuerdan ustedes el Mundial de Francia 98, el de los goles de Zidane en la final? ¿O el desastre de vertidos de Aznalcollar? ¿O a Gerhard Schröder, canciller de Alemania, elegido en aquel año? Sí, hace mucho de todo aquello... pero también parece que fue anteayer. Pues bien, hay la misma distancia (26 años) de entonces a ahora, que desde 2024 a mitad de siglo.

Por qué iniciamos con esta obviedad: pues porque no sabemos cómo será nuestro país dentro de un cuarto de siglo. ¿Coches autónomos por las calles? ¿Seremos un caso de éxito económico, como Irlanda? ¿O seguiremos estancados, a la italiana? Quién sabe. La prudencia es siempre buena compañera a la hora de predecir el futuro. Sin embargo, hay una serie de datos sobre los que sí podemos hacer predicciones más fiables: los de población. Salvo catástrofes inesperadas (pandemia, guerra, emigración masiva al extranjero...) sí podemos hacer cálculos de lo que ocurrirá con los españoles en 25 años. Porque la mayoría de los que viviremos entonces ya estamos aquí.

Esta semana, en La Pizarra de Domingo Soriano, volvemos a uno de nuestros temas favoritos: la demografía. Porque es una cuestión fundamental pero a la que no prestamos la importancia que tiene. Y porque cuando lo hacemos, casi siempre nos quedamos en la anécdota (del envejecimiento a las pensiones) pero sin saber en realidad cuáles son las cifras reales. De hecho, casi podríamos decir que la tesis de Nuria Richart y Domingo Soriano en este episodio es que sabemos que hay cosas que no cuadran; pero, si conociéramos las cifras reales, nos asustaríamos de comprobar hasta dónde llegan los desequilibrios.

Tres apuntes rápidos del tipo de cifras que aparecen en esta pizarra:

Sí, ya somos uno de los países más envejecidos del mundo, pero todavía lo seremos más. Lo peor, en términos demográficos, todavía no ha llegado

No hay ningún indicio de que las pésimas cifras de natalidad vayan a mejorar. Al contrario, aunque ya son bajas, lo cierto es que siguen desplomándose año tras año

El porcentaje de hijos de extranjeros roza el 40-45% en muchas provincias. Probablemente no somos conscientes del cambio social que esto va a provocar

A partir de ahí, cada uno tendrá que sacar sus conclusiones. Para bien o para mal. Pero desde la realidad. ¿Podría cambiar esto? Podría. Si se dispara la natalidad, cambian los flujos migratorios, se produce esa catástrofe de la que hablamos, etc. Pero, incluso así, muchas de las cuestiones que apuntamos en el vídeo no cambiarían (por ejemplo, los veinteañeros de 2045-2050 ya han nacido; ahí ya no se puede hacer nada).

