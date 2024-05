La okupa de Onlyfans abandona en ambulancia el piso en el que se había atrincherado

Alazne Rodrigo, más conocida como la okupa de Onlyfans, ha abandonado este viernes en ambulancia el piso de Ibiza en el que llevaba atrincherada desde hace días para evitar ser desalojada por Desokupa, la empresa contratada por los propietarios del inmueble, a los que llevaba desde el pasado mes de diciembre sin pagar el alquiler, mientras subarrendaba las habitaciones por 1.100 euros.

"Parece que no está bien de la cabeza", se ha limitado a decir Dani Esteve en sus redes sociales, donde ha asegurado que "cada noche gritaba diciendo que tenía hambre" y "ha hecho pasar a los vecinos un auténtico infierno". El diario Última Hora ofrece más detalles sobre las razones que habrían llevado a los sanitarios a intervenir: "Lleva varios días sin comer y tiene pensamientos encaminados al suicidio".

Según este periódico, la joven habría sido ingresada en el Hospital Can Misses. Mientras tanto, los vigilantes de Desokupa continuan apostados en la puerta de la casa. "La propiedad ha cambiado la cerradura y el control de acceso sigue montado, porque creo y tengo sospechas de que cuando te suelten del hospital te piensas que vas a ir al piso. Pues ya te digo yo que en el piso no entras", le ha advertido Esteve a través de un vídeo colgado en su cuenta de X, en el que, además, asegura que un amigo suyo se ha ofrecido a recoger sus cosas y darle alojamiento. "Te lo digo por si te anticipas a decir que no tienes sitio", ha puntualizado.

Sabéis que llevaba en el bolso la okupa de Ibiza? Ay ay ay estos aprendices de delincuentes…. Disfruta de la playa 😘 🥷🇪🇸 pic.twitter.com/LPN23tkch7 — Dani Dsk (@daniesdsk) May 17, 2024

Con todo, el dueño de la famosa empresa de desokupación se ha felicitado por "un nuevo éxito" y ha querido agradecer a la policía toda la ayuda prestada durante estos días: "La paciencia que yo he visto en la Guardia Civil y la Policía Municipal de San Antonio en 8 años de trabajo no la he visto. Felicidades a los dos cuerpos". Los agentes han tenido que acudir a los alrededores del inmueble en reiteradas ocasiones ante los gritos de la joven. "Llamaba a la Policía para que le trajera comida. Pero… ¿Tú qué te piensas, que la Guardia Civil hace servicio de Glovo?", le espetaba Esteve.

Subalquiler de habitaciones

Los propietarios, Bea y Saúl, decidieron comprar este inmueble en la zona de Sant Antony de Portmany para alquilarlo durante los meses de invierno y sacar un dinero extra. Con más de 100 metros cuadrados, tres habitaciones dobles, dos baños y una amplia terraza, se lo alquilaron a Alazne por 1.250 euros al mes hasta el 20 de abril. Lo que no esperaban es que, en diciembre, la inquilina dejara de pagar y subalquilara las habitaciones del inmueble.

‘’Antes de entrar a nuestra vivienda a vivir ya tenía las habitaciones alquiladas. Había utilizado el vídeo que le habíamos enviado nosotros y las imágenes y estaba esperando recibir ese dinero para poder pagarnos a nosotros’', relataba Saúl hace unos días en el programa de Telecinco TardeAR. Según su relato, "incluso ha llegado a cobrar 300 euros por la gestión como si fuera una agencia".

Una vida de lujo

En enero, le enviaron un burofax "de reclamación de deudas y de incumplimiento y no renovación". Sin embargo, la afectada les bloqueó el teléfono. Lo curioso de todo este asunto es que la joven ni siquiera se declara vulnerable, como suelen hacer los okupas, sino que presume en sus redes sociales de su lujosa vida e incluso instruye a otras jóvenes para que sigan sus pasos y puedan así codearse con "modelos top", disfrutar de fiestas en barcos o conseguir entradas vip en los beach clubs más famosos de ibiza.

La lujosa vida de Alaznikki

A los 1.100 euros al mes que cobra por cada habitación que subalquila ilegalmente a través de Internet, se suman los 200.000 euros que dice haber ganado gracias a Onlyfans, donde habría trabajado durante los últimos años. Su supuesto éxito en la conocida plataforma de contenidos para adultos lo que la ha llevado a crear Nikitas Agency OF, lo que ella misma define como "la primera academia de Onlyfans".

Manager de Onlyfans

Tras ejercer como "modelo", según su propia definición, para los suscriptores de esta red, ahora se dedica a enseñar a otras mujeres cómo sacar rentabilidad por esta vía. "Hola, amigos. Soy Alazniky y si quieres aprender cómo he generado 200.000 euros en mi página azul, escribe en comentarios la palabra Nikitas y me pongo en contacto contigo", dice en uno de sus últimos vídeos de Instragram, donde garantiza "colaboraciones con modelos TOP, días increíbles en barcos, snorkel en las aguas cristalinas de Ibiza, vip en los beach club más famosos, padel surf y un poquito de fiesta sin pasarse".

Según dice, su facturación es tan alta que paga un 47% de impuestos. Sin embargo, asegura que el trabajo lo compensa: "En el Only somos autónomas, nadie nos toca y somos nuestras jefas", presume en su Instagram, donde se desmarca de aquellos que consideran su exposición en esta plataforma de pago una forma de ejercer la prostitución. Con poco más de 50.000 seguidores, Alaznikki -como se hace llamar en redes sociales- ya se considera un "personaje público" y tiene claro cuál es el secreto de su éxito: "Aunque yo no lo supiese, está en la marca personal. Yo no sabía lo que era una marca personal y yo ya la tenía. Trabajaba a diario. Yo no he dejado ni un día en estos años de subir historias".

Ahora, la joven se podría enfrentar a numerosas denuncias: la primera, por impago; la segunda, por subalquilar ilegalmente habitaciones turísticas, lo que podría costarle una multa de hasta 400.000 euros; la tercera, por allanamiento, al haber entrado sin permiso en la habitación de uno de sus inquilinos y haberse llevado su ropa, según Desokupa; y la cuarta, por haber convertido el inmueble en un narcopiso, tal y como apuntaba hace unos días el propio Dani Esteve, que aseguraba que habían encontrado "15 bolsitas preparadas para la venta" en el domicilio.