Murcia asegura que el informe de las depuradoras del Mar Menor es "otro bulo más pagado por la Fundación Ingenio"

El Gobierno de la Región de Murcia asegura que el estudio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que culpa a la depuradora de Torre Pacheco de incumplir con la legalidad "al verter de forma reiterada al Mar Menor aguas residuales mal depuradas", es "rotundamente falso". También acusan a la Fundación Ingenio y a SOS Rural de "volver a desinformar y lanzar información absolutamente falsa".

"De la depuradora de Torre Pacheco no sale ni una sola gota de agua sin depurar y regenerar, ni en tiempo de lluvia ni en tiempo seco. La planta siempre depura excelentemente bien toda el agua que recibe", ha afirmado el director general del Agua del gobierno regional, José Sandoval.

Sandoval ha desacreditado el informe por el afirma que la Fundación Ingenio ha pagado "casi 58.000 euros" y ha asegurado que "una de las investigadoras de la Universidad Juan Carlos I trabajó previamente para la fundación". Además, ha insistido en que "es un informe absolutamente desenfocado y falso, a instancia de parte, que no analiza con el rigor debido los datos".

"Lo que pasa es que estos señores (la Fundación Ingenio) confunden el agua tratada que una depuradora saca por el punto de alivio con los desbordamientos del sistema de saneamiento en tiempos de lluvia. Y lo utilizan de forma torticera porque buscan poner el foco del problema donde es evidente que no está".

Se produjeron vertidos ilegales

Una planta depuradora está preparada para tratar un determinado caudal. Si existe un gran excedente de agua debido a las lluvias, la planta no da abasto. "Lo que pasa entonces es que la red de saneamiento alivia ese excedente y lo vierte al cauce público. Pasa en todas las plantas depuradoras del mundo", explica Sandoval. Según el informe de la universidad, esos vertidos están relacionados con la degradación ambiental del Mar Menor.

Preguntado por si es cierto que se detectaron ilegalidades en los vertidos de Torre Pacheco en el 66% de los controles realizados entre los años 2019 y 2022, Sandoval ha explicado que, cuando la Confederación Hidrográfica del Segura fue consciente de lo que ocurría, "en un celo excesivo de control" se dedicó a medir únicamente los datos en tiempos de lluvia. "Lógicamente, si solo recoges esos ensayos te vas a encontrar con esos incumplimientos. Pero no es cierto que la planta de Torre Pacheco incumpla de forma recurrente los límites permitidos. Eso es falso. Lo que se incumplía en su caso son los desbordamientos del sistema de saneamiento".

Para solucionar ese problema, en el año 2023, el gobierno regional puso en funcionamiento un tanque de tormentas con 66.000 m3 de capacidad (el equivalente a 24 piscinas olímpicas) que recoge cualquier excedente de agua del saneamiento municipal que pueda producirse por episodios intensos de lluvia. Según Sandoval, este tanque ha puesto fin al problema de los vertidos que denunciaba el informe publicado por la universidad.

"Toda el agua que sale de la EDAR de Torre Pacheco lo hace depurada y regenerada para su aprovechamiento, como acredita la propia Unión Europea, la Confederación Hidrográfica del Segura, el Ministerio y laboratorios independientes. De hecho, todas las depuradoras de la Región de Murcia, no sólo la de Torre Pacheco, cumplen la legislación vigente", insiste Sandoval.

Se puede utilizar para el riego

El agua que sale de la depuradora de Torre Pacheco se puede utilizar para el riego, según Sandoval. "Si tu ves esa agua, se ve limpia y transparente y está habilitada para su utilización en actividades de regadío con todas las garantías sanitarias. Nosotros la ponemos a disposición de los regantes y ellos la utilizan algunas veces".

El problema es su conductividad, apunta Sandoval. "En determinadas circunstancias, los regantes no pueden utilizar el agua porque tiene mucha sal. Si no pueden mezclarla con recursos de otra procedencia, no pueden usarla. Entonces, en ese caso, es cuando el agua perfectamente tratada acaba en el punto de vertido autorizado".

Sandoval ha acusado a la Fundación Ingenio y SOS Rural de "volver a desinformar y lanzar información absolutamente falsa a sabiendas, sólo para contentar a quienes financian su actividad y tapar la realidad". También afirma que la fundación "debe aclarar si está utilizando la Justicia para hacer ruido y confundir a la población, algo que a mí, personalmente, me genera un gran enfado porque este ataque por intereses personales es tremendamente injusto", señala Sandoval.

Actualmente hay una investigación abierta por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil sobre vertidos de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Torre Pacheco a la rambla del Albujón, que desemboca en el Mar Menor.