Los agricultores se rebelan contra Page y no permitirán límites a las labores agrícolas en verano

Los agricultores de Castilla-La Mancha se han plantado frente a las restricciones del gobierno de Emiliano García Page para evitar los incendios. Entre las medidas que se pactaron hace un año, el ejecutivo regional va a prohibir el uso de cosechadoras en los días más cálidos del verano, justo en el momento en el que los trabajadores del campo tienen más faena.

Sin embargo, los agricultores no están por la labor y han puesto pie en pared. La organización agraria Asaja ha manifestado que "no permitirá" limitaciones a las labores agrícolas. Además, el gobierno de Page ha presentado una nueva aplicación informática para que los agricultores puedan pedir permisos para cosechar. Sin embargo, Asaja ya ha dejado clara su negativa a colaborar en la tramitación de autorizaciones telemáticas, pues, "además de lamentar el exceso de burocracia" para el sector, entiende que "no resuelve el verdadero problema."

El sistema Page funciona gracias al Índice de Propagación Potencial (IPP), un nivel que establece cada ayuntamiento diariamente y que mide el riesgo de incendio. Cuando alcanza niveles altos, se prohíbe cosechar entre las 14 y las 17 horas. Si el grado es extremo, se prohíbe cualquier actividad con maquinaria.

"No estamos de acuerdo con ese índice. Calcula el riesgo de incendios en territorio forestal cuando nosotros cosechamos en territorio agrícola. Además hay zonas como Guadalajara donde no podemos parar. El sector está en una situación crítica, con una falta de rentabilidad tremenda y no podemos aceptar que tengamos que asumir más gastos por dilatar la cosecha", señala Juan José Laso, presidente de APAG Guadalajara y vicepresidente de ASAJA CLM. Además, asegura que en años anteriores han comprobado que el índice no se ajustaba a la realidad estando los rastrojos verdes o pudiéndose cosechar en las provincias limítrofes mientras en esta región se limitaba.

Desde Asaja CLM han explicado que hay que delimitar el concepto de "monte", ya que se entiende como tal una superficie ínfima, sobre todo, en la provincia de Cuenca y Guadalajara donde el monte se dibuja como un "sarpullido" en el mapa. En opinión de la organización, se trata de un concepto muy subjetivo que es necesario definir para evitar, entre otros perjuicios, la indefensión de los agricultores ante posibles interpretaciones de un agente de autoridad.

Más burocracia para el campo

"Este año, como novedad, nos dicen que podremos cosechar con una declaración responsable, –explica Laso– pero tampoco estamos de acuerdo porque es un aumento de la burocracia y más regulaciones para el agricultor. Cuando un agricultor tiene su cosechadora, ya tiene todos los permisos, ya tiene su seguro. No entiendo por qué tenemos que hacer una declaración responsable para poder hacer nuestro trabajo".

Asaja también han criticado que "las normas coercitivas" no se aplican a otros sectores o situaciones con riesgo de incendio, poniendo como ejemplo el funcionamiento de los trenes o la celebración de algunas fiestas populares.

Como alternativa, la organización agraria ha planteado varias propuestas de cara al año que viene, como una medida de carácter voluntario para la prevención de incendios. Por su parte, la consejería de Desarrollo Sostenible se ha comprometido a flexibilizar la normativa en la próxima resolución y, desde Asaja CLM, ya se están preparando las alegaciones pertinentes al nuevo borrador que regulará esta campaña.

"El objetivo es poder cosechar también durante las horas centrales del día, siempre que el riesgo no sea extremo, y cumpliendo obligatoriamente algunas de las recomendaciones para evitar incendios", según ha informado la organización en nota de prensa.