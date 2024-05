Alexander Skouras: "Grecia ha salido adelante porque huyó de la izquierda populista"

Alexander Skouras es el director ejecutivo de Olimpiadas Económicas, una competición dedicada a promover el conocimiento económico entre los jóvenes. Con anterioridad, dirigió el centro de estudios KEFIM, uno de los think tanks liberales más influyentes de Grecia. Libre Mercado se ha reunido con él para hablar de la evolución de su país en los últimos años, marcada tanto por el desastre económico de Syriza como por el resurgir observado bajo la Administración Mitsotakis.

Muchos españoles siguieron de cerca la durísima crisis económica griega. Entonces, todo eran malas noticias. Sin embargo, últimamente nos llegan informaciones muy prometedoras. ¿Qué ha pasado?

El gobierno de Syriza, de izquierda radical, se lanzó frontalmente contra el acuerdo de "rescate", incluso convocó un referéndum para rechazar los acuerdos que Grecia suscribió con el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión. En medio de aquel pulso, se acabó el dinero y al Ejecutivo no le quedó otra opción que dar un giro de 180 grados.

La salida del polémica Yanis Varufakis fue, probablemente, el símbolo más claro de ese cambio de rumbo.

Sin duda, con su adiós y el de otros radicales se acabó definitivamente el sueño de Syriza y la extrema izquierda. El gobierno de Alexis Tsipras se limitó desde entonces a cumplir punto por punto todas las restricciones fiscales y los ajustes presupuestarios pactados con la Troika. No cumplieron nada de lo que habían anunciado, acabaron asumiendo todas las reformas incluidas en el acuerdo de "rescate". La realidad acabó con sus sueños extremistas y la gente tomó nota. El electorado entendió que había sido engañado por los populistas y abogó claramente por un cambio en 2019. Grecia ha salido adelante porque huyó de la izquierda populista

Con el primer ministro Kyriakos Mitsotakis, la situación parece haber cambiado muy a mejor.

Con una izquierda tan radical como Syriza, era lógico que el centro-derecha buscase diferenciarse de esa deriva a base de defender una mayor libertad económica. Ya en el poder, el gobierno de Kyriakos Mitsotakis sacó adelante una gran rebaja fiscal, desarrollada de 2019 a 2021, que revirtió los aspectos más lesivos del sistema tributario. También se introdujeron reformas muy profundas en lo referido al gobierno electrónico, lo que favorece una menor corrupción al reducir las interacciones entre los burócratas y los actores privados.

Menos impuestos y menos burocracia como recetas de éxito, entonces.

El panorama fiscal se ha vuelto mucho más positivo. Fueron diez años muy duros y el PIB se redujo un 30%, pero ahora tenemos un modelo que favorece el crecimiento, con un panorama fiscal más favorable, unas Administraciones menos intervencionistas y otros aspectos positivos como una fuerza laboral centrada en aumentar la productividad o un clima institucional más estable y centrado en ofrecer seguridad jurídica.

¿Es suficiente con estos cambios? Grecia sigue estando lejos de los niveles de libertad económica que podría llegar a alcanzar.

A largo plazo, sería deseable que Mitsotakis fuese más ambicioso y no cayese en la complacencia. Los impuestos siguen siendo muy altos, la justicia es muy lenta y de momento no ha habido grandes progresos… Con todo, insisto en que el panorama ha cambiado claramente: la tasa de paro ya es inferior a la de España, la calificación crediticia del país ha mejorado, la deuda ya no es un problema tan grave como antaño, etc.

Durante años, Vd. promovió el tipo de reformas económicas que finalmente han sacado a Grecia de la crisis a través de su actividad en KEFIM, un think tank liberal de referencia. Ahora, se ha situado al frente del proyecto de las Olimpiadas Económicas, que en 2023 reunió a más de 80.000 estudiantes.

En efecto, lo que hacemos es una competición de conocimiento económico para estudiantes de entre 14 y 20 años. No son exámenes de libertad económica, sino tests centrados en aspectos básicos, como por ejemplo la ley de la oferta y la demanda. Nos apoyan instituciones de todo tipo, desde gobiernos y bancos centrales a centros académicos y grandes empresas. La idea es promover un mundo en el que el conocimiento de la ciencia económica sea más amplio y esté más extendido.