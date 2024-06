Sánchez nos aleja de Europa

Tanto que ha presumido Pedro Sánchez de la marcha económica y todo ello es falso, no aguanta un análisis en profundidad. Es cierto que no es fácil combatir la propaganda oficial, ya que el barniz de los datos sostenidos por el ingente gasto público les permite presumir en el corto plazo, pero, en primer lugar, estructuralmente, como ya he comentado en Libre Mercado en anteriores ocasiones, el daño que ha infligido a la economía es terrible, expulsando a la actividad productiva privada, endeudando a la economía y anquilosando su estructura sin ninguna reforma.

En segundo lugar, su política económica se ha demostrado inadecuada y nociva para la economía española, pues nos aleja de Europa, tal y como muestran los siguientes datos, algunos de ellos ya comentados anteriormente:

Así, en porcentaje de PIB per cápita en paridad del poder de compra sobre la media de la UE España ha pasado de estar en el 92,8% en 2017 — último año completo sin Sánchez en el Gobierno— , en una senda creciente, al 88,6%.

Es decir, España ha perdido 4,2 puntos en su convergencia con la UE y ha vuelto a instalarse entre los países pobres de la UE, que son aquellos con un PIB per cápita en paridad del poder de compra inferior a ese 90% de la media de la UE.

Es más, debido a ello, ustedes podrían haber solicitado fondos de convergencia y han podido renunciar a alrededor de 6.000 millones de euros para no reconocer ese empobrecimiento, como ya dije hace alguna semana en Libre Mercado.

Por otra parte, en los últimos cuatro años, entre 2019 y 2023, es decir, casi todo el mandato de Sánchez, contra la propaganda gubernamental que afirma que somos quienes más crecemos en la UE, la realidad es bien distinta: mientras que la UE creció en ese período un 3,93% y la UE lo hizo un 3,60%, España creció un 2,48%, todo ello en PIB en términos constantes, tal y como se puede calcular a partir de los datos de los índices de volumen publicados por Eurostat.

Si es el empleo, más de lo mismo. Somos el país que lidera la tasa de paro, con un 11,7%, frente al 6% de la UE o el 6,5% de la eurozona…

Fuente: Eurostat

…al tiempo que lidera, tristemente, la tasa de paro juvenil, con un 27,2%, casi el doble que la UE o la eurozona.

Fuente: Eurostat

En cuanto a la inflación se acelera en España frente a la desaceleración en la media de la UE. Eso se ha visto en cuanto han retirado las subvenciones que tapaban el alza de los precios. Nos aleja del comportamiento de la eurozona, como muestran los últimos datos de inflación definitivos, que son los de abril, a la espera de que se confirmen los de mayo.

Y todo ello nos lleva a que somos más pobres: con el último dato publicado por Eurostat, referente a 2022, somos el cuarto país con más porcentaje de población en riesgo de pobreza, con un 26%.

Fuente: Eurostat

Ésa es la realidad y no la economía de ciencia ficción que vende el Gobierno, que está prendida con alfileres, que es una perfecta representación del "tente mientras cobro": han hecho a los españoles más pobres, más dependientes de subsidios, los han endeudado más y les anulan las expectativas de un mejor horizonte.