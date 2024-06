Actualmente una buena gestión de las relaciones con los clientes es fundamental para alcanzar el éxito de cualquier empresa. Los CRM desempeñan un papel crucial al proporcionar funcionalidades que permiten a los negocios mejorar la gestión y comunicación con sus clientes, pero ¿qué buscan realmente las empresas hoy en día en un CRM?

La gestión empresarial no debería ser un lujo solo para grandes corporaciones. Tradicionalmente, los sistemas CRM han sido vistos como una inversión costosa especialmente para las PYMES. Sin embargo, en los últimos años se ha ido creando soluciones CRM más accesibles y económicas.

El costo cero, se ha convertido en un factor atractivo para muchas empresas, la posibilidad de acceder a un CRM sin llegar a grandes gastos pueden ser factores significativos para las empresas emergentes o en fase de crecimiento que buscan optimizar sus recursos y maximizar su rentabilidad, teniendo en cuenta también que cumplan eficazmente con sus funciones y ofreciendo un servicio de calidad como sistema CRM.

A día de hoy, nos encontramos con muchos CRM que son conocidos por sus grandes servicios como la gestión de contactos, el servicio al cliente, funciones enfocadas al marketing, la automatización de ventas y más, pero a un precio mucho más elevado, un factor que es realmente importante para las empresas, las cuales buscan un sistema que abarque la mayor cantidad de funciones posibles pero a un coste razonable. Este sector cuenta con una infinidad de posibilidades y packs en servicios según necesidades.

Salesforce y Zoho

Actualmente, nos encontramos con dos grandes líderes en el mercado como son Salesforce y Zoho, cada uno ofreciendo funcionalidades diseñadas para mejorar la eficiencia, incrementar las ventas y fortalecer las relaciones con los clientes, ¿pero a qué precio?

Salesforce y Zoho son de los CRM más conocidos que ofrecen una variedad de planes que se adaptan a las diferentes necesidades de las empresas. Comparando ambos sistemas, Salesforce cuenta con un plan básico que incluye herramientas de ventas, servicio y correo electrónico por 25 euros por usuario al mes, o un CRM más profesional con asistencia al completo por 80 euros, e incluso, si lo que se busca es un CRM más personalizable se puede encontrar por 156 euros al mes en esta plataforma.

Otra opción algo más rentable se trata de Zoho, un CRM con servicios que va desde la automatización y optimización de las ventas por 14 euros el plan estándar, hasta el plan para empresas que incluyen operaciones globales de los clientes con un CRM completo por 40 euros al mes.

Pipedrive y Megacall

También, podríamos mencionar a Pipedrive un CRM centrado en ventas donde, al igual que todos los CRM, se ofrece varios tipos de planes, desde empresas que buscan un servicio básico con procesos de ventas sencillos por 14 euros al mes, como el plan profesional para optimizar el rendimiento con personalizaciones e informes por 49 euros al mes.

En el contexto de la comparación entre CRM más conocidos, aparece en el mercado un nuevo sistema de CRM de la empresa Megacall como proveedor de servicios de calidad y soluciones integrales en la gestión de la comunicación con los clientes adaptándose a lo que buscan los empresarios hoy en día. Se destaca por ser una opción especialmente atractiva debido a su costo 0 y a la calidad del servicio que ofrece. Megacall es conocida por su larga trayectoria en el sector de las telecomunicaciones, y recientemente ha incorporado su nuevo sistema de CRM totalmente gratuito y con telefonía integrada, su función estrella, ofreciendo una comunicación fluida y fiable. Mientras que otros proveedores suelen tener una inversión significativa para una empresa, para el caso de Megacall CRM proporciona acceso gratuito a todas sus funciones, este factor no solo hace que sea altamente accesible para empresas de todos los tamaños y presupuestos, sino que también cuentan con características y funcionalidades claves para las relaciones con los clientes de manera gratuita:

Interfaz sencilla y fácil de usar.

Servicio personalizado y atención al cliente 24/7.

Gestión de las llamadas telefónicas, con marcación fácil y registro automático de todas las llamadas.

Control y seguimiento de cada tarea con fácil panel de visualización.

Marcador automático.

Análisis e informes de las llamadas.

CRM personalizable.

El punto fuerte de Megacall CRM son sus servicios gratuitos siendo las llamadas el medio estrella, una alternativa eficiente y mucho más rentable que la telefonía tradicional. Esto se traduce en un ahorro para las empresas. Además, la telefonía no es el único medio con el que cuenta la plataforma, gracias a los canales de SMS, correos electrónicos y formularios web, Megacall CRM se convierte en unos de los sistemas CRM más completos para las empresas.

¿Cómo de importante es la elección de un CRM?

Es importante reconocer que la elección de un CRM es una decisión estratégica para el negocio. Nos encontramos con una variedad enorme de sistemas que evolucionan rápidamente según necesidades de las empresas, con unos servicios cada vez más demandados y accesibles y con todo tipo de precios. La combinación del factor gratuito y la calidad del servicio es lo que buscan las empresas, un CRM que no solo cumpla sus funciones principales, si no que aporte soluciones para la gestión con los clientes y que a su vez optimicen sus gastos, un sistema CRM que les ofrezcan un buen retorno de inversión a un coste bajo. Ofrecer una solución diseñada para que las empresas se preocupen principalmente en sus clientes y no en sus gastos.