La Agencia Tributaria (AEAT) tiene una "apuesta decidida por el uso de la IA". El fisco ha revelado su "estrategia de Inteligencia Artificial", un documento que ha salido a la luz recientemente y que confirma que el organismo va a "integrar" este sistema "en las infraestructuras tecnológicas de la Agencia Tributaria".

La AEAT presume en el texto de que "siempre ha buscado en las tecnologías emergentes y en la innovación en general una oportunidad estratégica". Dicho de otra forma: para llenar las arcas del Estado a costa del contribuyente, el fisco no ha escatimado ni en recursos ni en introducir todo tipo de herramientas para fiscalizar al ciudadano. De hecho, desde hace años, la AEAT apuesta por el "uso intensivo del big data" y otras tecnologías para agilizar el cobro de impuestos.

Ahora, la AEAT señala que "no puede ser ajena" a la irrupción de la Inteligencia Artificial en el mundo y "debe afrontar el reto de dotarse de las capacidades necesarias para conseguir los beneficios que en términos de eficacia y eficiencia ha de reportar el uso de estas tecnologías" explica el organismo dependiente de María Jesús Montero.

"Resultados que hasta el momento no eran posibles"

"El uso de la IA permitirá obtener resultados que hasta el momento no eran posibles de alcanzar utilizando otras tecnologías, circunstancia que habrá de contribuir a mejorar la eficacia de la Agencia Tributaria en el desempeño de sus funciones" celebran.

Por tanto, la AEAT considera que "debe aprovechar las oportunidades que brindan estos avances tecnológicos para aplicarlos a un mejor cumplimiento de su misión en todos los ámbitos de su actividad, incrementando la eficacia y eficiencia de las actuaciones tributarias y aduaneras, en materia de prestación de servicios de información y asistencia al contribuyente y en el ámbito de la prevención, pero también en la lucha contra el fraude fiscal y aduanero". Aunque usen todos estos eufemismos, a nadie se le escapa que para lo que quiere aprovechar la IA el fisco es para aumentar los ingresos. De hecho, no le queda más remedio que reconocerlo en el apartado de las Líneas de Actuación:

La Agencia Tributaria apuesta de manera decidida por el uso de la IA como herramienta catalizadora del cambio para la consecución de mejoras en el cumplimiento voluntario por los ciudadanos de sus obligaciones fiscales y en la prevención y lucha contra el fraude, como objetivos fundamentales sobre los que giran todas sus actuaciones

"En las Líneas de Actuación lo explican claramente: usarán la IA para que el contribuyente pague voluntariamente, y si no lo hacen, se usará para sacarles lo que no pagan de forma voluntaria. No hay duda de que se les ve el plumero" señala el exdirector de la AEAT, Ignacio Ruiz-Jarabo.

Así, Hacienda al final admite que usará la IA "como palanca para la mejora del servicio prestado a los ciudadanos, de su propia eficiencia operativa y lograr así una potencial mejora en la recaudación tributaria".

Con esta tecnología, "muchos de los procedimientos de comprobación, con sus consiguientes regularizaciones, que tienen origen en faltas de declaración o en errores que cometen los obligados al declarar pueden ser evitados" aseguran.

Hacienda no ha informado del coste económico que supondrá esta introducción de la IA, aunque es sabido el Gobierno no escatima en gastos en la Agencia Tributaria, el organismo más puntero del país. "En la Agencia Tributaria hay grandes profesionales, son muy buenos y tienen un enorme potencial. El problema está en hacia dónde dirige el Gobierno ese ejército tan potente. Si a matar o a la paz. Y ahora mismo van a matar" añade Jarabo.

Récord recaudatorio

Además, la IA también contribuirá reducir la carga laboral de su plantilla. "El uso de herramientas de IA por parte de la Agencia Tributaria debe contribuir a facilitar el trabajo de sus empleados y permitir asimismo que se puedan dedicar menos recursos a tareas que hasta ahora han venido realizándose de manera manual. De este modo se ayuda a disminuir el riesgo de error en la actuación 6 Agencia Tributaria Estrategia IA Agencia Tributaria humana, y se permite liberar recursos humanos que se podrán dedicar a la realización de otras tareas o actuaciones" apuntan. Añaden también que "el desarrollo y empleo de estos sistemas requieren de la participación de personas con una formación muy específica y con una alta especialización en estas tecnologías".

Cabe recordar que el año 2023 ha sido un año récord en recaudación para Hacienda. En concreto, las arcas del Estado ingresaron en 2023 la friolera de 271.935 millones de euros, lo que supone un 6,4% más de lo ingresado en 2022 y un nuevo festín para el Gobierno a costa del contribuyente. Hasta abril de este año, los números del fisco también siguen engordando y consigue recaudar más en todos los impuestos.