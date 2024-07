Six gana un 11,8% más en el primer semestre, hasta los 122,8 millones de euros

Six es el operador de las Bolsas suiza y española. Obtuvo en el primer semestre de este año un beneficio neto de 117,5 millones de francos suizos (122,8 millones de euros), un 11,8% más que en el mismo periodo de 2023 y un 14% más ajustado a los fluctuaciones de los tipos de cambio.

Tres de las cuatro unidades de negocio contribuyeron al crecimiento de los ingresos operativos debido, principalmente, a la mayor facturación procedente de los servicios para tarjetas de débito, pagos móviles y ‘eBill’, custodia internacional de valores y datos de referencia, servicios regulatorios e índices, según ha explicado la operadora a través de un comunicado.

En el primer semestre del año, Six aumentó sus ingresos operativos un 2,6%, hasta los 790,9 millones de francos suizos (826,4 millones de euros) --a tipos de cambio constantes, el incremento fue del 3,4%--, pese a la menor facturación procedente de la negociación de acciones.

Además, el resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 224,7 millones de francos suizos (234,8 millones de euros), un 1% superior al del año anterior a tipos de cambio constantes (un 0,4% menos a tipos de cambio reportados).

Debido a un resultado financiero más elevado, los beneficios antes de intereses e impuestos (Ebit) aumentaron un 14,9% (a tipos de cambio constantes, un 16,9%) con respecto al año anterior, hasta los 153,2 millones de francos suizos (160 millones de euros).

Puig y Galderma

Puig en BME Exchange en España y Galderma en Six Swiss Exchange en Suiza son ofertas públicas de venta (OPV). Six acogió las dos OPV con mayores volúmenes de colocación de todo el mundo en el primer semestre de 2024.

Relacionado La suiza Six Group lanza una OPA sobre BME en mitad de la negociación con Euronext

Además, Six Digital Exchange alcanzó la cifra de los 1.000 millones de francos suizos (1.045 millones de euros) en activos digitales cotizados en su plataforma con la liquidación de un bono de 200 millones de francos suizos del Banco Mundial.

En febrero, Six alcanzó por primera vez más de tres millones de usuarios registrados de la factura completamente digital 'eBill', mientras que en mayo, Six cambió "con éxito" su negocio internacional de valores a los plazos de liquidación más cortos introducidos por Estados Unidos ('T+1'). En junio, Six lanzó nuevos índices mundiales de renta variable, "reforzando aún más su posición como proveedora mundial de índices y datos".

El consejero delegado de Six, Jos Dijsselhof, ha manifestado que con estos resultados semestrales, el operador mantiene "el rumbo correcto de cara a alcanzar su objetivo a medio plazo de crecer anualmente en más de un 3%". "Estoy orgulloso de los importantes hitos que nuestros empleados han realizado en la primera mitad del año", ha añadido.